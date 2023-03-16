Вашингтон не має бажання знижувати стелю цін на російську нафту – WSJ — Finance.ua

Вашингтон не має бажання знижувати стелю цін на російську нафту – WSJ Сьогодні 10:45 — Енергетика

За даними ЗМІ, президент Штатів Джо Байден заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання змінювати нафтові санкції.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Країни «Великої сімки» хочуть зберегти верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Видання зазначає, що це розвіює сподівання в деяких європейських столицях на посилення західних санкцій в цьому місяці.

У матеріалі зазначається: представники Єврокомісії попередили країни-члени блоку про позицію «Великої сімки», заявивши, що Байден минулого тижня сказав Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання змінювати нафтові санкції.

WSJ при цьому уточнює, що прессекретар Ради національної безпеки США відмовився від коментарів.

Позиція «Великої сімки» може викликати нову напругу в ЄС щодо схеми обмеження цін.

У березні західні чиновники погодилися переглянути верхню межу ціни на нафту на рівні 60 доларів за барель, а Польща і країни Балтії неодноразово наполягали на тому, щоб вона була нижчою за 60 доларів за барель. Українські урядовці підтримують зниження верхньої межі, сподіваючись на подальше скорочення доходів росії від продажу нафти.

Чиновники Міністерства фінансів США, які розробили план обмеження цін, заявили, що нинішня система обмеження цін в основному працює так, як і передбачалося. Вони стверджують, що план вже досягає своїх двох цілей: зберігає доступність російської нафти на світових ринках, водночас зменшуючи доходи кремля від її продажу.

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