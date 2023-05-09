Итальянский энергетический гигант подал в суд на "Газпром" — Finance.ua
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Итальянский энергетический гигант подал в суд на "Газпром"

Фондовый рынок
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Итальянская энергетическая компания Eni SpA начала арбитражное разбирательство против российского «Газпрома» в связи с прекращением агрессором поставок газа в Италию после вторжения в Украину.
Как заявил генеральный директор Eni Клаудио Декальци, по состоянию на 29 апреля потоки российского газа в Италию упали почти до нуля, при том что «Газпром» начал сокращать поставки еще в июне 2022 года, сообщает Bloomberg.
«Снижения, применяемые „Газпром экспортом“, подлежат конфиденциальному арбитражному разбирательству. Контракты с „Газпром экспортом“ остаются в силе», — заявил итальянский энергетический гигант.
Итальянская компания стремится полностью заменить российские объемы газа до 2025 года, используя отношения с такими странами-производителями как Алжир, Египет, Мозамбик, Конго и Катар. Италия импортировала около 40% своего газа из россии до вторжения в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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