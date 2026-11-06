Самый плохой день с 2020 года: опасения по регулированию ИИ обрушили технологические акции США

Американский технологический сектор пережил худший день с 2020 года на фоне опасений относительно перспектив искусственного интеллекта и возможного ужесточения регулирования отрасли. В четверг индекс Nasdaq 100 обвалился на 6,4%, потеряв рекордные $2,3 трлн рыночной стоимости.

Как сообщает Bloomberg, распродажа распространилась на азиатские рынки, где инвесторы также начали массово сокращать позиции в технологических компаниях.

Фондовые индексы США показали резкое падение

Падение технологических акций повлекло за собой снижение основных фондовых индексов США. S&P 500 потерял 4,4% - это самое большое падение с апреля 2025 года. В то же время индекс американских производителей полупроводников упал на 12%, показав самую плохую динамику с марта 2020 года.

Почему инвесторы опасаются усиления регулирования ИИ

Как пишет Bloomberg, одной из причин обеспокоенности инвесторов стали результаты промежуточных выборов в США, после которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Инвесторы опасаются, что демократическое большинство усилит регулирование ИИ и замедлит строительство центров обработки данных. В Техасе новоизбранный губернатор Джина Хинохоса уже призвала ввести мораторий на их строительство.

Распродажа технологических акций перекинулась на Азию

В пятницу распродажа охватила азиатские рынки. Индекс MSCI Asia Pacific потерял до 5,3%, а южнокорейский Kospi рухнул на 8,8%. Поэтому на рынке сработал автоматический механизм остановки торгов.

В Гонконге брокеры получали многочисленные обращения от обеспокоенных клиентов. Богатые инвесторы на Тайване и в Гонконге столкнулись с требованиями внести дополнительное обеспечение по кредитным позициям. Владельцы некоторых структурированных продуктов также рисковали понести значительные убытки.

Распродажа усилила опасения относительно дальнейшего падения акций технологических компаний. В то же время, некоторые участники рынка считают, что инвесторы массово закрывают похожие позиции, а не пересматривают фундаментальные оценки перспектив ИИ. Дополнительную волатильность могли усилить автоматические операции, связанные с опционами, и срабатывание технических уровней на рынке.