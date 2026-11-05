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Еврооблигации Украины подскочили: самый высокий уровень стоимости более чем за месяц

Фондовый рынок
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Еврооблигации Украины подскочили: самый высокий уровень стоимости более чем за месяц
Еврооблигации Украины подскочили: самый высокий уровень стоимости более чем за месяц
В среду, 4 ноября, украинские суверенные еврооблигации с купонной ставкой 4,5% и погашением в 2034 году подорожали более чем на один цент — более 63 центов за доллар номинала.
Это самый высокий уровень стоимости этих бумаг более чем за месяц.
Об этом сообщает Bloomberg.
Украинские долговые ценные бумаги оказались среди лидеров роста на рынках развивающихся стран.

Мнение экспертов

Инвесторы рассчитывают, что изменение политического баланса в Вашингтоне будет способствовать сохранению американской военной поддержки Украины.
В то же время цена в 63 цента означает, что облигации торгуются примерно на 63% номинальной стоимости. Несмотря на рост котировок инвесторы продолжают учитывать значительные риски, связанные с войной и будущими долговыми выплатами Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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