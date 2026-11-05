Еврооблигации Украины подскочили: самый высокий уровень стоимости более чем за месяц

В среду, 4 ноября, украинские суверенные еврооблигации с купонной ставкой 4,5% и погашением в 2034 году подорожали более чем на один цент — более 63 центов за доллар номинала.

Это самый высокий уровень стоимости этих бумаг более чем за месяц.

Об этом сообщает Bloomberg

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Мнение экспертов

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