Еврооблигации Украины подскочили: самый высокий уровень стоимости более чем за месяц

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Украинские долговые ценные бумаги оказались среди лидеров роста на рынках развивающихся стран.
Мнение экспертов
Инвесторы рассчитывают, что изменение политического баланса в Вашингтоне будет способствовать сохранению американской военной поддержки Украины.
В то же время цена в 63 цента означает, что облигации торгуются примерно на 63% номинальной стоимости. Несмотря на рост котировок инвесторы продолжают учитывать значительные риски, связанные с войной и будущими долговыми выплатами Украины.