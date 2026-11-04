Фонд государственного имущества Украины провел онлайн-аукцион по реализации пакета акций в размере 52,7596% уставного капитала АО «Кировоградское рудоуправление», расположенного в селе Катериновка Кировоградской области.

Актив был взыскан в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

За право приобрести государственный актив соревновались 2 участника. При стартовой цене 18 042 905 грн. победное предложение составляло 21 000 000 грн.

В результате стоимость пакета акций выросла на 2957095 грн.

Предприятие специализируется на извлечении песка, гравия, глин и каолина. Каолин используется для производства огнеупорных изделий, строительной керамики, фарфора, фаянса, цемента и других отраслей промышленности.

Что получает инвестор

В собственность переходит контрольный пакет акций общества, к активам которого относятся:

37 объектов недвижимости общей площадью 7176,16 м²;

21 земельный участок общей площадью 135,79 га;

действующее производство по добыче вторичных каолинов, используемых в разных отраслях промышленности.

Это позволяет новому владельцу развивать производственный потенциал предприятия и расширять направления использования его сырьевой базы.

Что предусматривает процедура

Победитель аукциона обязан в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​формирования протокола о результатах электронного аукциона, оплатить стоимость реализации актива.

Средства от реализации санкционных активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России и работают на восстановление Украины.