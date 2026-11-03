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Индийская компания «Тата» поглотила «Ивеко» — детали

Фондовый рынок
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Компания «Тата Моторс» получила контроль над «Ивеко» после того, как ее предложение о поглощении на сумму 3,4 млрд евро превысило пересмотренный минимальный порог принятия, сообщает AFP.
Об этом пишет Укравтопром.
На момент окончания начального периода предложения 26 октября акционеры подали 238,2 млн. акций, что составляет 87,81% итальянского производителя грузовиков и автобусов.
С учетом акций, уже находящихся в собственности Tata, и собственных акций Iveco, Tata будет контролировать примерно 89,42% компании. В середине октября порог принятия предложения был снижен с 95% до 80%, а цена предложения повышена с 14,10 до 14,40 евро за акцию.
Согласно итальянскому законодательству, предложение будет возобновлено на пять торговых дней со 2 по 6 ноября, что позволит принять участие остальным акционерам.
Это соглашение положило конец контролю семьи Аньелли над Iveco, который длился с момента основания компании в 1975 году. Цель Tata — объединить эти предприятия в глобальную группу по производству коммерческих транспортных средств с годовым объемом продаж более 540 000 грузовиков, автобусов и других транспортных средств.
Условиями завершения сделки были продажи компанией Iveco своего оборонного подразделения, включая производство бронированной техники, итальянской аэрокосмической и оборонной группе Leonardo за 1,7 млрд евро. Exor, холдинговая компания семьи Аньелли, будет продолжать контролировать подразделения сельскохозяйственной и строительной техники в составе CNH Industrial, включая бренды New Holland и Case IH.
По материалам:
Finance.ua
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