Eva выходит на платежный рынок

30 октября 2026 года ООО «Евапей» прошло авторизацию в Национальном банке Украины

Компания «Евапей», связанная с сетью магазинов Eva, получила статус платежного учреждения. Это позволит ей предоставлять услуги по переводу средств без открытия счетов и осуществлять эквайринг платежных инструментов.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу сети магазинов EVA.

30 октября 2026 ООО «Евапей» (код ЕГРПОУ 45302155) прошло авторизацию в Национальном банке Украины для предоставления финансовых платежных услуг. После этого компанию внесли в Реестр платежной инфраструктуры со статусом платежного учреждения.

Какие платежные услуги будет предоставлять «Евапей»

Полученная авторизация позволяет компании переводить денежные средства без открытия счетов и осуществлять эквайринг платежных инструментов.

«Стратегия компании предполагает создание платежной инфраструктуры для электронной коммерции и развитие собственного платежного сервиса как конкурентоспособного продукта на украинском рынке», — сообщили в компании.

По данным YouControl, ООО «Евапей» зарегистрировали в октябре 2023 года. Его конечными бенефициарами с равными долями являются Алина Киптик и Руслан Шостак.