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Сколько денег инвестировали граждане и бизнес в ОВГЗ в 2026 году — статистика НБУ

Фондовый рынок
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Украинцы увеличили вложения в облигации
Украинцы увеличили вложения в облигации
В течение января-октября 2026 правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 345 653,9 млн грн, 452,0 млн долл. США и 696,7 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 313 058,2 млн грн, 650,0 млн долл. США и 557,8 млн евро.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Сколько средств Украина привлекла от продажи ОВГЗ

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 октября 2026 правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1 827 769,6 млн грн, 11 243,3 млн долл. США и 3 944,0 млн евро, а на погашение за ОВГЗ направил 1 308 212,5 млн грн, 12 145,3 млн долл. США и 3479,2 млн евро.
Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в октябре, составила 16,75% годовых в гривне. ОВГЗ, номинированные в долларах США и евро, в октябре не размещались.
По состоянию на 1 ноября 2026 года общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил 1138,1 млрд грн в эквиваленте.
Структура портфеля по валютам выпуска:
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  • 1 060 147,8 млн грн;
  • 1 035,3 млн долл. США;
  • 611,4 млн евро.
Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составил 173,1 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:
  • 105 549,1 млн грн;
  • 1 170,7 млн долл. США;
  • 285,3 млн евро.
Общий портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов составляет 18,2 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:
  • 16 968,5 млн грн;
  • 15,0 млн долл. США;
  • 10,0 млн евро.

ОВГЗ в собственности юридических и физических лиц

По состоянию на 1 ноября 2026 года общий портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) составил 71,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 87,0 млрд грн в эквиваленте год назад.
Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности бизнеса по валютам выпуска:
  • 47 367,9 млн грн, или 22,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;
  • 346,0 млн долл. США или 17,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;
  • 170,2 млн евро, или 20,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.
Общий портфель военных облигаций в собственности физических лиц составил 111,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 76,1 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 ноября 2025 года.
Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности физических лиц по валютам выпуска:
  • 52 002,1 млн грн, или 24,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;
  • 1 052,1 млн долл. США или 53,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;
  • 235,9 млн евро, или 28,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.
Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 5 696,1 млн грн, 13,1 млн долл. США и 10 млн евро.
Министерство финансов Украины в октябре 2026 года погасило военные ОВГЗ на сумму 15 354,7 млн ​​грн.
По материалам:
Finance.ua
ОВГЗОблигацииИнвестицииПерсональные финансыДеньги
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