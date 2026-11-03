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Доход Anthropic достиг 17 миллиардов долларов перед IPO

Фондовый рынок
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Anthropic готовится к выходу на биржу
Anthropic готовится к выходу на биржу
Американская компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, сообщила о стремительном росте доходов. За третий квартал 2026 года выручка компании на 30 сентября достигла почти $17 млрд против $1,4 млрд за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Bloomberg.

Anthropic готовится к выходу на биржу

26 октября компания подала заявку на первоначальное публичное размещение акций, которое должно состояться к празднику Дня благодарения в США.
По словам источников, осведомленных о ситуации, Anthropic стремится достичь или превысить сумму, которую SpaceX привлекла во время своего дебютного размещения на сумму 86,2 млрд долларов.
Обновленное заявление подчеркивает амбиции Anthropic, которая стремится оправдать стремительный рост инвестиций и не обращать внимания на замедление темпов роста доходов в то время, когда Уолл-стрит все больше обеспокоена суммами, которые технологические компании привлекают от инвесторов для покрытия расходов на искусственный интеллект.

Anthropic планирует потратить более $895 млрд

В компании также заявили, что намерены потратить более 895 млрд долларов в ближайшие годы.
Как говорится в заявлении, практически все обязательства Anthropic на сумму 895 млрд долларов связаны с затратами на вычислительную мощность и инфраструктуру.
Ожидается, что примерно 448 млрд долларов из этой суммы будет израсходовано до конца 2030 года, хотя около 70 млрд долларов обязательств должно быть выполнено в течение года, заканчивающегося в сентябре 2027 года.
Согласно документам, с 30 сентября были добавлены обязательства на сумму около 100 млрд долларов.

Чистый убыток Anthropic за квартал достиг $23,3 млрд

За три месяца, закончившихся в конце сентября, Anthropic понесла чистый убыток в размере 23,3 млрд долларов против 12,1 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.
Согласно представленным документам, последние показатели за третий квартал включают убыток в размере 21,9 млрд долларов, связанный с корректировкой справедливой стоимости конвертируемых облигаций и других ценных бумаг, что стало следствием роста рыночной стоимости компании.
По материалам:
Економічна Правда
AnthropicIPO
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