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Самые богатые люди мира потеряли $273 млрд за месяц

Фондовый рынок
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Самые богатые люди мира потеряли $273 млрд за месяц
Самые богатые люди мира потеряли $273 млрд за месяц
По итогам октября совокупное состояние 10-ти самых богатых людей планеты сократилось с $3,1 трлн до $2,8 трлн.
Об этом свидетельствует рейтинг состояния самых богатых людей мира от Forbes US.

Что произошло

За октябрь десятка самых богатых людей мира потеряла суммарно $273 млрд, а их общее состояние сократилось с $3,1 трлн до $2,8 трлн. Главными факторами финансового спада стали ниже ожиданий показатели в квартальных отчетах технологических гигантов и обеспокоенность инвесторов относительно высоких затрат на ИИ, что повлекло за собой падение биржевого индекса Nasdaq почти на 5%.
  • Илон Маск остается самым богатым человеком мира с состоянием в $869 млрд, однако за месяц он потерял $68 млрд из-за удешевления акций SpaceX на 11%.
  • Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $53 млрд и $49 млрд соответственно на фоне падения ценных бумаг Alphabet более чем на 18%. Сейчас состояние Пейджа составляет $233 млрд, а Брина — $214 млрд.
  • Основатель Dell Technologies Майкл Делл и основатель Meta Марк Цукерберг потеряли по $40 млрд каждый. Акции Dell упали на 21%, а Meta — на 15%, поэтому текущее состояние Делла оценивают в $229 млрд, а Цукерберга в $211 млрд.
  • Исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуан потерял $22 млрд, тогда как текущее состояние составляет $178 млрд.
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Несмотря на общее падение, два предпринимателя из первой десятки смогли увеличить свое состояние, в частности, Уоррен Баффет прибавил $13 млрд благодаря росту акций его компании на 9%. Кроме того, Стив Балмер заработал $1 млрд на фоне удорожания акций Microsoft на 2%.
Несмотря на значительные колебания состояния, ни одна позиция в первой десятке рейтинга не изменилась, а порог для попадания в нее составляет $154 млрд. Все участники первой десятки — это мужчины и граждане США, причем шестеро из них владеют состоянием свыше $200 млрд. Самой богатой женщиной мира3 Эллис Уолтон.
По материалам:
vctr.media
ДеньгиМаскЦукербергNvidiaGoogle
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