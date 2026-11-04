Самые богатые люди мира потеряли $273 млрд за месяц

По итогам октября совокупное состояние 10-ти самых богатых людей планеты сократилось с $3,1 трлн до $2,8 трлн.

Об этом свидетельствует рейтинг состояния самых богатых людей мира от Forbes US.

Что произошло

За октябрь десятка самых богатых людей мира потеряла суммарно $273 млрд, а их общее состояние сократилось с $3,1 трлн до $2,8 трлн. Главными факторами финансового спада стали ниже ожиданий показатели в квартальных отчетах технологических гигантов и обеспокоенность инвесторов относительно высоких затрат на ИИ, что повлекло за собой падение биржевого индекса Nasdaq почти на 5%.

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Илон Маск остается самым богатым человеком мира с состоянием в $869 млрд, однако за месяц он потерял $68 млрд из-за удешевления акций SpaceX на 11%.

остается самым богатым человеком мира с состоянием в $869 млрд, однако за месяц он потерял $68 млрд из-за удешевления акций SpaceX на 11%. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $53 млрд и $49 млрд соответственно на фоне падения ценных бумаг Alphabet более чем на 18%. Сейчас состояние Пейджа составляет $233 млрд, а Брина — $214 млрд.

потеряли $53 млрд и $49 млрд соответственно на фоне падения ценных бумаг Alphabet более чем на 18%. Сейчас состояние Пейджа составляет $233 млрд, а Брина — $214 млрд. Основатель Dell Technologies Майкл Делл и основатель Meta Марк Цукерберг потеряли по $40 млрд каждый. Акции Dell упали на 21%, а Meta — на 15%, поэтому текущее состояние Делла оценивают в $229 млрд, а Цукерберга в $211 млрд.

и основатель Meta Марк по $40 млрд каждый. Акции Dell упали на 21%, а Meta — на 15%, поэтому текущее состояние Делла оценивают в $229 млрд, а Цукерберга в $211 млрд. Исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуан потерял $22 млрд, тогда как текущее состояние составляет $178 млрд.

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Несмотря на общее падение, два предпринимателя из первой десятки смогли увеличить свое состояние, в частности, Уоррен Баффет прибавил $13 млрд благодаря росту акций его компании на 9%. Кроме того, Стив Балмер заработал $1 млрд на фоне удорожания акций Microsoft на 2%.