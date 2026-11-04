Самые богатые люди мира потеряли $273 млрд за месяц
Что произошло
- Илон Маск остается самым богатым человеком мира с состоянием в $869 млрд, однако за месяц он потерял $68 млрд из-за удешевления акций SpaceX на 11%.
- Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $53 млрд и $49 млрд соответственно на фоне падения ценных бумаг Alphabet более чем на 18%. Сейчас состояние Пейджа составляет $233 млрд, а Брина — $214 млрд.
- Основатель Dell Technologies Майкл Делл и основатель Meta Марк Цукерберг потеряли по $40 млрд каждый. Акции Dell упали на 21%, а Meta — на 15%, поэтому текущее состояние Делла оценивают в $229 млрд, а Цукерберга в $211 млрд.
- Исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуан потерял $22 млрд, тогда как текущее состояние составляет $178 млрд.
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