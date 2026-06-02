Самые богатые семьи мира сокращают долю доллара в своих портфелях

Сбережения в долларах

Богатейшие семьи мира постепенно уменьшают долю активов в долларе США. На это влияют геополитическая напряженность, рост государственных долгов и переосмысление рисков в глобальных инвестиционных портфелях.

Об этом говорится в отчете UBS, который фиксирует заметное изменение в стратегиях семейных офисов по всему миру, пишет Reuters

Самые богатые семьи пересматривают ставку на доллар

Согласно отчету UBS Global Family Office Report 2026, около двух третей опрошенных семейных офисов ожидают, что доверие к доллару как резервной валюте снизится в течение года. Опрос проводился с января по конец марта — еще до того, как доллар начал опережать другие валюты по динамике.

Эксперты UBS отмечают, что ослабление доллара в предыдущий период заставило инвесторов пересмотреть свои портфели. Почти половина респондентов пришли к выводу, что их активы чрезмерно подвержены влиянию американской валюты по всем классам активов.

Поворот от США к Азии и Европе

Семейные офисы планируют постепенно сокращать активы, номинированные в долларах и менять структуру инвестиций.

В частности, они рассматривают:

увеличение вложений в акции развивающихся рынков;

инвестиции в инфраструктурные проекты;

сокращение доли недвижимости.

По словам представителя UBS Бенджамина Кавалли, впервые четко фиксируется интерес к наращиванию активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и частично в Западной Европе. Это касается преимущественно инвесторов за пределами США, хотя некоторые признаки изменений заметны и среди американских семейных офисов.

Геополитика и новые инвестиционные стратегии

Главным риском для инвесторов остаются геополитические конфликты. Это заставляет семейные офисы не только менять структуру портфелей, но и применять стратегию мультишоринга, т. е. размещения инвестиционной и операционной деятельности сразу в нескольких юрисдикциях.

В UBS подчеркивают, что опросили 307 клиентов по всему миру. Средний чистый капитал участвовавших в исследовании семей составляет около 2,7 млрд долларов.

Ранее мы сообщали , что с начала года официальный курс доллара и евро в Украине вырос ориентировочно на 4%. В июне резких колебаний на валютном рынке не прогнозируют: доллар ожидается в пределах 43,8−44,8 грн, а евро — 51−52 грн.

