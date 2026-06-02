0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прогноз курса: чего ждать до 1 июля (мнения экспертов)

Валюта
83
Прогноз курса: чего ждать до 1 июля (мнения экспертов)
Прогноз курса: чего ждать до 1 июля (мнения экспертов)
В первый месяц лета курс доллара в Украине будет торговаться в диапазоне 44−44,5 грн, поэтому базовый прогноз мало чем будет отличаться от майского.
По оценке руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Диляры Мустафаевой, валютный рынок будет оставаться полностью контролируемым.
Риски для гривны хоть и сохраняются, но они уравновешиваются стабильной ситуацией с инфляцией и ожиданиями финансовой помощи от международных партнеров.
Эксперт отмечает, что для поддержания равновесия регулятору понадобится проводить еженедельные валютные интервенции в объеме около 800−900 млн долларов. Такая активность НБУ является привычным рабочим состоянием для рынка, что не позволит перейти к хаотичным изменениям.
Читайте также
Мустафаева отмечает, что пока нет оснований ожидать критического дисбаланса между спросом и предложением. По базовому сценарию аналитиков, отклонения будут оставаться в пределах приемлемых 10−15%, что позволит сохранить стабильную архитектуру валютного рынка.
В экспертной среде уверены, что в 2026 году обвала гривны не будет. В первую очередь — из-за существенных рекордных резервов НБУ, а также проведенной Нацбанком политики «режима управляемой гибкости».
Читайте также
«Курс гривны не является жестко фиксированным… Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и далее будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в частности энергоносителей. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой „шокотерапии“ нет», — объяснял OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что доллар и евро снова дорожают, заставляя украинцев нервно проверять табло обменников. Стоит ли сейчас срочно скупать иностранную валюту или, наоборот, рынок вскоре успокоится? Какие факторы — от сезонных овощей до войны на Ближнем Востоке и отключений света — будут руководить нашими кошельками на этой неделе?
В этом выпуске делимся подробным валютным прогнозом от банкира Глобус Банка Тараса Лесового и анализируем свежие мировые тренды от Reuters.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаКурс гривны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems