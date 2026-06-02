Прогноз курса: чего ждать до 1 июля (мнения экспертов) Сегодня 13:02 — Валюта

Прогноз курса: чего ждать до 1 июля (мнения экспертов)

В первый месяц лета курс доллара в Украине будет торговаться в диапазоне 44−44,5 грн, поэтому базовый прогноз мало чем будет отличаться от майского.

По оценке руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Диляры Мустафаевой, валютный рынок будет оставаться полностью контролируемым.

Риски для гривны хоть и сохраняются, но они уравновешиваются стабильной ситуацией с инфляцией и ожиданиями финансовой помощи от международных партнеров.

Эксперт отмечает, что для поддержания равновесия регулятору понадобится проводить еженедельные валютные интервенции в объеме около 800−900 млн долларов. Такая активность НБУ является привычным рабочим состоянием для рынка, что не позволит перейти к хаотичным изменениям.

Читайте также Аналитики спрогнозировали курс гривны на ближайшие недели

Мустафаева отмечает, что пока нет оснований ожидать критического дисбаланса между спросом и предложением. По базовому сценарию аналитиков, отклонения будут оставаться в пределах приемлемых 10−15%, что позволит сохранить стабильную архитектуру валютного рынка.

В экспертной среде уверены, что в 2026 году обвала гривны не будет. В первую очередь — из-за существенных рекордных резервов НБУ, а также проведенной Нацбанком политики «режима управляемой гибкости».

Читайте также Чего ждать от курса этой недели — мнение банкирши

«Курс гривны не является жестко фиксированным… Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и далее будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в частности энергоносителей. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой „шокотерапии“ нет», — объяснял OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Ранее Finance.ua писал, что доллар и евро снова дорожают, заставляя украинцев нервно проверять табло обменников. Стоит ли сейчас срочно скупать иностранную валюту или, наоборот, рынок вскоре успокоится? Какие факторы — от сезонных овощей до войны на Ближнем Востоке и отключений света — будут руководить нашими кошельками на этой неделе?

В этом выпуске делимся подробным валютным прогнозом от банкира Глобус Банка Тараса Лесового и анализируем свежие мировые тренды от Reuters.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.