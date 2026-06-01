Чего ждать от курса этой недели — мнение банкирши

В течение 25−29 мая официальный курс гривны к доллару США демонстрировал относительно узкий диапазон колебаний, но с постепенным давлением в сторону ослабления национальной валюты. Неделя имела два максимума стоимости гривны, а рекордное значение было зафиксировано в четверг, 28 мая. В конце недели курс несколько откатился, однако общая динамика показала слабый, но стойкий тренд по ослаблению гривны.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

25 мая — 44,2619 грн/$;

26 мая — 44,2447 грн/$;

27 мая — 44,2767 грн/$;

28 мая — 44,2996 грн/$;

29 мая — 44,2653 грн/$.

На наличном рынке в период с 25 по 29 мая курс оставался относительно стабильным.

В начале недели котировки держались в пределах 43,86−44,39 грн/$, во вторник незначительно повысились — до 43,87−44,41 грн/$, в среду-четверг рост продолжился — 43,91−44,44 грн/$, а в пятницу немного опустился — до $4,4.

Курс на межбанке

Последняя майская неделя на межбанковском валютном рынке стартовала в понедельник с минимума дня 44,20 грн/$, и минуя максимум 44,28 грн/$, день закончил на 44,25 грн/$.

Во вторник котировки начались с вечерних значений понедельника, в течение дня котировки поднимались до 44,31 грн/$, а день закончился на 44,28 грн/$.

В среду рынок начался и закончился и закончился на 44,29 грн/$, при этом дневные колебания были между 44,20 грн/$ и 44,35 грн/$.

Четверг стартовал с максимума дня 44,30 грн/$, а закончился на 44,26 грн/$.

В последнюю пятницу мая, 29.05.26, торги стартовали на уровне 44,28 грн/$, а завершились около 44,27 грн/$, вблизи отметок максимума дня (44,30 грн/$ и 44,20 грн/$).

В итоге неделю можно охарактеризовать как стабилизационную: без резких перекосов, с контролируемой внутридневной волатильностью и сохранением котировок в относительно узком диапаоне.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 25−29 мая был на несколько выше, чем на прошлой неделе, и составлял $796,6 млн — на 7% больше, чем в течение 18−22 мая, когда продажа валюты достигала $733,6 млн.

Прогноз на неделю

Как прогнозирует Золотько, в первую неделю июня курс, вероятно, будет сохранять относительную стабильность с короткими периодическими волнами давления.

Национальный банк сохраняет жесткую монетарную позицию, сохраняет учетную ставку на высоком уровне и прямо указывает на сохранение инфляционных рисков, в частности через энергоинфраструктуру и дорогостоящие импортные энергоресурсы.

В то же время страна входит в июнь с ожидаемой в середине месяца поддержкой со стороны внешнего финансирования, что частично должно усилить резервы и смягчать давление на рынок.

Что влияет на курс валют в июне

На курс в июне будет влиять, прежде всего, баланс между спросом и предложением валюты. Со стороны спроса будут давить импорт горючего, энергетическое оборудование, сезонные закупки бизнеса и общая нервозность из-за войны и внешних шоков.

Со стороны предложения будут работать валютные выручки от аграрного экспорта, внешняя помощь и ожидания новых поступлений от партнеров. Экспортный поток не должен резко просесть, ведь рынок ожидает, что урожай пшеницы будет близок к прошлогоднему. Однако остается уязвимой часть промышленного экспорта.

В начале месяца рынок обычно живет под влиянием корпоративных расчетов, импортных платежей и подготовки к летнему сезону, а сейчас эти обычные факторы накладываются еще и на высокие энергетические риски в мире.

Война на Ближнем Востоке держит высокие цены на нефть и усиливает глобальное инфляционное напряжение, что автоматически повышает спрос на валюту в странах-импортерах энергии, к которым относится и Украина.

«Июнь для гривны, вероятнее всего, пройдет под знаком управляемой стабильности. У Национального банка есть достаточно оснований и инструментов, чтобы сглаживать чрезмерные колебания, а внешняя финансовая поддержка и сезонная валютная выручка должны работать в пользу рынка. Вместе с тем любое обострение ситуации на энергетических рынках, новости о логистике экспорта или задержки международной помощи могут быстро усилить спрос на иностранную валюту», — отмечает Золотько.

