Что будет с курсом валют на этой неделе (видео)

Доллар и евро снова дорожают, заставляя украинцев нервно проверять табло обменников. Стоит ли сейчас срочно скупать иностранную валюту или, наоборот, рынок вскоре успокоится? Какие факторы — от сезонных овощей до войны на Ближнем Востоке и отключений света — будут руководить нашими кошельками на этой неделе?
В новом видео делимся подробным валютным прогнозом от банкира Глобус Банка Тараса Лесового и анализируем свежие мировые тренды от Reuters.

Какие события будут управлять ценами на валюты

Начало июня традиционно придает оптимизму потребительским ценам. На рынке появляется больше овощей, ягод и плодоовощной продукции. Это означает, что отдельные товары дорожают медленнее или даже дешевеют.
Банкир объясняет, когда инфляционные ожидания не растут, валютный рынок ведет себя спокойнее. Население меньше скупает доллары и евро на так называемый черный день, а бизнес в то же время не закладывает дополнительный курсовый риск в цене.
То есть психология сейчас работает на гривну — спокойная атмосфера, без панических движений, поддерживающая контролируемые колебания на межбанке и наличном рынке.
Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке может влиять на мировые цены на энергоносители, а из-за них — на украинские цены бензина и дизеля. Оптимистический сценарий — цены на топливо хотя бы останутся на текущем уровне. В таком случае, инфляционного шока для гривны не будет.
Еще один риск — война. Валютный спрос в Украине часто зависит не только от экономики, но и настроений. Если появятся сообщения о возможном летнем обострении, часть граждан может покупать валюту как психологический спасательный круг.
Энергетическая ситуация тоже критична. Возобновление отключений электроэнергии создает дополнительные затраты для бизнеса. Особенно для малого и среднего: автономное питание, горючее, перестройка рабочих процессов — все это увеличивает затраты, которые могут передаваться в цены.
Как отмечает Тарас Лесовой, повышенные издержки бизнеса потенциально влияют на спрос на валюту и ценовые ожидания. Но пока рынок показывает контролируемое поведение, «паники на кассе» не наблюдается.
Ключевым игроком на валютном рынке является НБУ. Режим управляемой гибкости позволяет реагировать на дисбалансы через интервенции и избегать резких скачков.
По словам банкира, это означает, что ежедневные колебания курса остаются умеренными, а разница между покупкой и продажей на межбанке относительно ограниченной.
Наличный курс продолжает ориентироваться на безналичный рынок. В случае усиления рисков дневные колебания могут достигать 0,7 грн, но это не обязательно изменит общий прогноз.

Чего ждать от курса валют

Теперь конкретнее о цифрах в обменниках. На первой неделе июня валютный рынок будет оставаться контролируемым и достаточно спокойным.
Доллар на межбанке будет колебаться в пределах 44 до 44,40, а евро — от 51 до 52,50. На наличном рынке цифры несколько шире: доллар ожидается от 44 до 44,50, евро — от 50,5 до 52 гривен.
Ежедневные колебания будут умеренными, на межбанке курс будет двигаться по 5−15 копеек, в комбанках — до 10−20, а в обменниках иногда до 30 копеек.
Разница между покупкой и продажей, так называемый спрэд, в банках и на межбанке будет оставаться небольшой — до 15−20 копеек, тогда как в комбанках и обменниках она может достигать 50−60 копеек за доллар и до гривни или чуть больше евро.
Это означает, что обменники берут немного большую «комиссию», а банки и межбанк работают более аккуратно, так что средняя разница между межбанком и наличными будет составлять всего 10−15 копеек.
В целом, по прогнозу экспертов, средние недельные колебания курса не превысят 1−1,5% от стартового уровня недели, поэтому первая неделя июня пройдет спокойно, без резких скачков, а гривна, доллар и евро будут вести себя достаточно предсказуемо.
Больше деталей смотрите в новом видео:
Finance.ua
Finance.ua
