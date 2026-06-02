Аналитики спрогнозировали курс гривны на ближайшие недели

В течение июня курс гривны будет колебаться вблизи текущих уровней.

Национальный банк Украины на прошлой неделе не допустил существенного ослабления гривны, сохранив курс вблизи от уровня 44,3 грн за доллар.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

НБУ усилил валютные интервенции

«Национальный банк приложил определенные усилия для стабилизации курса гривны на новых уровнях и не допустил дальнейшего ослабления за пределы 44.3 грн/$», — отмечают аналитики.

Официальный курс гривны по отношению к доллару США колебался на прошлой неделе в пределах 44.24−44.3 грн/$ и по итогам недели фактически не изменился.

НБУ увеличил интервенции на 8% по сравнению с предыдущей неделей до $796 млн на фоне относительно незначительного, всего на 1%, увеличения дефицита валюты на рынке (по итогам четырех рабочих дней).

С начала года Национальный банк потратил на валютные интервенции 18,3 млрд долларов, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ICU отмечают, что такая динамика, в целом, соответствует росту дефицита валюты на рынке. За пять месяцев 2026 года он увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Прогноз ICU по курсу гривны

«Национальный банк продолжает постепенно ослаблять курс гривны, позволив ему пересечь мартовские максимумы во второй половине мая, но с достижением новых пиков снова остановил колебания и ограничил их лишь несколькими копейками», — отмечают аналитики.

В инвесткомпании ожидают, что в течение июня курс гривны будет колебаться вблизи текущих уровней. При этом дальнейшее ослабление национальной валюты в ближайшие недели маловероятно.

Напомним, как ранее Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в течение 25−29 мая официальный курс гривны к доллару США демонстрировал относительно узкий диапазон колебаний, но с постепенным давлением в сторону ослабления национальной валюты. Неделя имела два максимума стоимости гривны, а рекордное значение было зафиксировано в четверг, 28 мая. По ее словам, на курс в июне будет влиять, прежде всего, баланс между спросом и предложением валюты. Со стороны спроса будут давить импорт горючего, энергетическое оборудование, сезонные закупки бизнеса и общая нервозность из-за войны и внешних шоков.

