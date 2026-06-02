Аналитики спрогнозировали курс гривны на ближайшие недели
Национальный банк Украины на прошлой неделе не допустил существенного ослабления гривны, сохранив курс вблизи от уровня 44,3 грн за доллар.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
НБУ усилил валютные интервенции
«Национальный банк приложил определенные усилия для стабилизации курса гривны на новых уровнях и не допустил дальнейшего ослабления за пределы 44.3 грн/$», — отмечают аналитики.
Официальный курс гривны по отношению к доллару США колебался на прошлой неделе в пределах 44.24−44.3 грн/$ и по итогам недели фактически не изменился.
НБУ увеличил интервенции на 8% по сравнению с предыдущей неделей до $796 млн на фоне относительно незначительного, всего на 1%, увеличения дефицита валюты на рынке (по итогам четырех рабочих дней).
С начала года Национальный банк потратил на валютные интервенции 18,3 млрд долларов, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ICU отмечают, что такая динамика, в целом, соответствует росту дефицита валюты на рынке. За пять месяцев 2026 года он увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Прогноз ICU по курсу гривны
«Национальный банк продолжает постепенно ослаблять курс гривны, позволив ему пересечь мартовские максимумы во второй половине мая, но с достижением новых пиков снова остановил колебания и ограничил их лишь несколькими копейками», — отмечают аналитики.
В инвесткомпании ожидают, что в течение июня курс гривны будет колебаться вблизи текущих уровней. При этом дальнейшее ослабление национальной валюты в ближайшие недели маловероятно.
Напомним, как ранее Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в течение 25−29 мая официальный курс гривны к доллару США демонстрировал относительно узкий диапазон колебаний, но с постепенным давлением в сторону ослабления национальной валюты. Неделя имела два максимума стоимости гривны, а рекордное значение было зафиксировано в четверг, 28 мая. По ее словам, на курс в июне будет влиять, прежде всего, баланс между спросом и предложением валюты. Со стороны спроса будут давить импорт горючего, энергетическое оборудование, сезонные закупки бизнеса и общая нервозность из-за войны и внешних шоков.
