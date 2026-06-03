Гривна подешевела к доллару на 0,7%: НБУ уменьшил интервенции Сегодня 10:33 — Валюта

Национальный банк Украины (НБУ) в июне снизил интервенции на межбанковском рынке на $0,40 млрд, или на 11,2% - до $3,19 млрд, тогда как официальный курс гривны снизился к доллару на 0,7%, или почти на 31 коп. с 17 коп. за апрель.

В то же время, за последнюю неделю Нацбанк увеличил на $62,4 млн, или на 8,5% продажи долларов на межбанковском рынке против предыдущей недели — до $796,0 млн.

Согласно данным центробанка, по сравнению с маем прошлого года чистые интервенции НБУ в мае этого года были больше на 9,0%, или на $262,2 млн.

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В целом за пять месяцев этого года Нацбанк продал валюты на $18,26 млрд без покупки, что на 25,3%, или $3,65 млрд больше, чем за пять первых месяцев прошлого года.

На рынке валютообменных операций населения на прошлой неделе сальдо было отрицательным все дни: от $2 млн в субботу-понедельник до $8−10 млн во вторник-четверг.

Итого за 28 дней мая украинцы купили валюты на эквивалент $223,8 млн больше, чем продали, тогда как за весь апрель отрицательное сальдо составило $349,0 млн после скачка до более чем $1 млрд в марте.

Ранее Finance.ua писал , что в первый месяц лета курс доллара в Украине будет торговаться в диапазоне 44−44,5 грн, поэтому базовый прогноз мало чем будет отличаться от майского.

По оценке руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Диляры Мустафаевой, валютный рынок будет оставаться полностью контролируемым.

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