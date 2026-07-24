ЕЦБ представил 10 новых дизайнов для банкнот евро (фото)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил первые варианты дизайна нового поколения банкнот евро. Это первое масштабное обновление внешнего вида европейской валюты с момента ее введения более 20 лет назад.
По словам Лагард, банкноты евро — это не только платежное средство, но и один из самых ощутимых символов Европы.
В то же время, в ЕЦБ не назвали точных сроков появления новых банкнот в обращении. После утверждения победного дизайна его доработают, протестируют и только после этого приступят к производству. Новые банкноты поступят в обращение в следующие годы.
Первое обновление за более чем два десятилетия
Нынешняя серия банкнот находится в обращении с момента введения евро. Изображены стилизованные арки, мосты и другие архитектурные элементы, которые не отсылают к реальным зданиям или достопримечательностям.
В ЕЦБ отмечают, что обновление дизайна представляет собой сложный процесс, поскольку банкноты имеют важное символическое значение для валютного союза, в который входит 21 страна.