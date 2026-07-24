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ЕЦБ представил 10 новых дизайнов для банкнот евро (фото)

Валюта
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Нынешняя серия банкнот перебывает в обращении с момента введения евро.
Нынешняя серия банкнот перебывает в обращении с момента введения евро.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил первые варианты дизайна нового поколения банкнот евро. Это первое масштабное обновление внешнего вида европейской валюты с момента ее введения более 20 лет назад.
Об этом сообщает Bloomberg.

Граждане могут выбрать дизайн

Президент ЕЦБ Кристин Лагард презентовала 10 вариантов дизайна, которые объединены в две тематические категории «Европейская культура» и «Реки и птицы».
Жители стран еврозоны могут проголосовать за предложенные варианты до 21 сентября. Окончательное решение нового дизайна Управляющий совет ЕЦБ планирует принять в конце года.
По словам Лагард, банкноты евро — это не только платежное средство, но и один из самых ощутимых символов Европы.
В то же время, в ЕЦБ не назвали точных сроков появления новых банкнот в обращении. После утверждения победного дизайна его доработают, протестируют и только после этого приступят к производству. Новые банкноты поступят в обращение в следующие годы.
Лагард представила 10 вариантов дизайна
Лагард представила 10 вариантов дизайна

Первое обновление за более чем два десятилетия

Нынешняя серия банкнот находится в обращении с момента введения евро. Изображены стилизованные арки, мосты и другие архитектурные элементы, которые не отсылают к реальным зданиям или достопримечательностям.
В ЕЦБ отмечают, что обновление дизайна представляет собой сложный процесс, поскольку банкноты имеют важное символическое значение для валютного союза, в который входит 21 страна.
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Работа над обновлением банкнот началась в 2021 году. Сначала ЕЦБ предложил семь тематических направлений, а в конце 2023 г. после опроса жителей еврозоны сократил их до двух финальных вариантов.

Подготовка цифрового евро

Разработка новых бумажных банкнот идет одновременно с подготовкой к запуску цифрового евро.
Ранее в этом месяце ЕЦБ отобрал 36 поставщиков платежных услуг, которые примут участие в 12-месячном пилотном проекте цифровой валюты. Его старт намечен на вторую половину 2027 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕвроНаличные
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