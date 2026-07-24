ЕЦБ представил 10 новых дизайнов для банкнот евро (фото) Сегодня 12:00 — Валюта

Нынешняя серия банкнот перебывает в обращении с момента введения евро.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил первые варианты дизайна нового поколения банкнот евро. Это первое масштабное обновление внешнего вида европейской валюты с момента ее введения более 20 лет назад.

Об этом сообщает Bloomberg.

Граждане могут выбрать дизайн

Президент ЕЦБ Кристин Лагард презентовала 10 вариантов дизайна, которые объединены в две тематические категории «Европейская культура» и «Реки и птицы».

Жители стран еврозоны могут проголосовать за предложенные варианты до 21 сентября. Окончательное решение нового дизайна Управляющий совет ЕЦБ планирует принять в конце года.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

По словам Лагард, банкноты евро — это не только платежное средство, но и один из самых ощутимых символов Европы.

В то же время, в ЕЦБ не назвали точных сроков появления новых банкнот в обращении. После утверждения победного дизайна его доработают, протестируют и только после этого приступят к производству. Новые банкноты поступят в обращение в следующие годы.

Лагард представила 10 вариантов дизайна

Первое обновление за более чем два десятилетия

Нынешняя серия банкнот находится в обращении с момента введения евро. Изображены стилизованные арки, мосты и другие архитектурные элементы, которые не отсылают к реальным зданиям или достопримечательностям.

В ЕЦБ отмечают, что обновление дизайна представляет собой сложный процесс, поскольку банкноты имеют важное символическое значение для валютного союза, в который входит 21 страна.

Работа над обновлением банкнот началась в 2021 году. Сначала ЕЦБ предложил семь тематических направлений, а в конце 2023 г. после опроса жителей еврозоны сократил их до двух финальных вариантов.

Подготовка цифрового евро

Разработка новых бумажных банкнот идет одновременно с подготовкой к запуску цифрового евро.

Ранее в этом месяце ЕЦБ отобрал 36 поставщиков платежных услуг, которые примут участие в 12-месячном пилотном проекте цифровой валюты. Его старт намечен на вторую половину 2027 года.

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