Банки увеличили ввоз евро в 2,4 раза в июне Сегодня 10:44 — Валюта

Банки увеличили ввоз евро в 2,4 раза в июне

Банки увеличили ввоз наличной валюты на 57% до 833,95 млн долларов в эквиваленте в июне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка , передают Українські Новини.

В частности, банки ввезли 426,532 млн долларов наличными, что на 20% больше, чем месяцем ранее.

Наличный евро ввезен на 401,320 млн долларов в эквиваленте, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем месяце.

Банковских металлов было ввезено на 4,101 млн долларов в эквиваленте, что на 10% меньше, чем месяцем ранее.

Читайте также НБУ может продолжить постепенное ослабление гривны

На прошлой неделе Национальный банк Украины увеличил объем валютных интервенций до более чем 1 млрд. долларов США, чтобы сдержать колебания курса и не допустить роста стоимости доллара выше 45 грн.

Аналитики отмечают, что НБУ сохраняет интервенции на высоком уровне, чтобы оставлять курс гривны к доллару США в пределах относительно комфортного для себя диапазона 44.5−45 грн/$ и снижать девальвационные ожидания.

«Однако нынешние объемы интервенций вряд ли комфортны для НБУ, поэтому при сохранении высокого дефицита валюты в ближайшие недели Нацбанк может продолжить постепенное ослабление гривны», — прогнозируют в ICU.

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