Банки увеличили ввоз евро в 2,4 раза в июне

На прошлой неделе Национальный банк Украины увеличил объем валютных интервенций до более чем 1 млрд. долларов США, чтобы сдержать колебания курса и не допустить роста стоимости доллара выше 45 грн.
Аналитики отмечают, что НБУ сохраняет интервенции на высоком уровне, чтобы оставлять курс гривны к доллару США в пределах относительно комфортного для себя диапазона 44.5−45 грн/$ и снижать девальвационные ожидания.
«Однако нынешние объемы интервенций вряд ли комфортны для НБУ, поэтому при сохранении высокого дефицита валюты в ближайшие недели Нацбанк может продолжить постепенное ослабление гривны», — прогнозируют в ICU.