НБУ предлагает изменить правила работы с запасами наличных денег в уполномоченных банках Сегодня 10:32 — Валюта

Изменения в положение о запасах наличных

Национальный банк Украины повторно предлагает к общественному обсуждению изменения в Положение о передаче запасов наличных денег на хранение в уполномоченные банки и проведение операций с ними, утвержденное постановлением Правления НБУ от 17 сентября 2021 года № 95.

Замечания и предложения к проекту постановления будут приниматься до 29 июля 2026 года включительно.

Что предлагает изменить НБУ

Регулятор предлагает отменить норму, обязывающую уполномоченные банки на межбанковском рынке применять тариф за сдачу наличности не выше тарифа, установленного Национальным банком.

Как пояснили в НБУ, подобные изменения связаны с либерализацией тарифной политики регулятора в сфере кассового обслуживания.

Какие предложения банков учли

Национальный банк частично учел предложения уполномоченных банков, предоставленные при обсуждении документа, которое началось в июне 2026 года.

В частности, предлагается уточнить требования к содержанию плана действий уполномоченного банка по непрерывной организации работы с запасами наличных денег, переданными на хранение, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и/или чрезвычайных ситуаций.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по работе с уполномоченными банками», который вынесен на повторное общественное обсуждение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины планирует ввести единые стандартизированные подходы к мониторингу и реконсиляции платежных операций как составляющей управления операционными рисками поставщиков платежных услуг. С этой целью НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект постановления по отдельным вопросам осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями.

Проект постановления предусматривает, в частности, что банки получат больше возможностей останавливать платежи, требовать дополнительной верификации клиента, устанавливать лимиты на операции, блокировать карты и закрывать счета.

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