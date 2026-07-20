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НБУ посилить контроль за платіжними операціями: що зміниться для ринку

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Нацбанк виніс на обговорення нові вимоги до контролю платіжних операцій
Нацбанк виніс на обговорення нові вимоги до контролю платіжних операцій
Національний банк України планує запровадити єдині стандартизовані підходи до моніторингу та реконсиляції платіжних операцій як складової управління операційними ризиками надавачів платіжних послуг. З цією метою НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови щодо окремих питань здійснення надавачами платіжних послуг контролю за платіжними операціями.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови Національний банк прийматиме до 31 липня 2026 року.
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Що передбачає проєкт

Проєкт, зокрема, визначає:
  • засади здійснення заходів із контролю за платіжними операціями;
  • можливість залучення третіх осіб до виконання окремих процесів / робіт у межах здійснення функції моніторингу платіжних операцій;
  • здійснення Національним банком оцінки ефективності заходів із контролю за платіжними операціями;
  • вимоги до організації надавачами платіжних послуг заходів із контролю за платіжними операціями;
  • контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій;
  • можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій;
  • перелік заходів щодо запобігання міскодингу, що мають здійснюватися надавачами платіжних послуг;
  • перелік ознак нетипової поведінки користувачів.
Проєкт постанови передбачає, зокрема, що банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки й закривати рахунки.
До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відностять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часта зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо.
Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожній транзакції будуть присвоювати маркер ризику: низький (автоматичне виконання), середній (можлива зупинка для перевірки) або високий (автоматичне зупинення до з’ясування деталей).
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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на постанову НБУ писав, що з 26 червня поточного року після внесення готівки в термінал перед завершенням операції необхідно буде ввести пароль, який буде приходити у SMS-повідомленні. Без введення відповідного коду транзакція не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка.
Під час внесення готівки користувач повинен виконати кілька послідовних дій:
  • указати повний номер мобільного телефону;
  • отримати одноразовий пароль через SMS або автоматичний дзвінок;
  • ввести пароль на екрані термінала;
  • дочекатися підтвердження та отримати квитанцію.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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