Найкраща рекламна кампанія серед банків за версією FinAwards-2023 — Finance.ua

Найкраща рекламна кампанія серед банків за версією FinAwards-2023 Сьогодні 19:21 — Рекламний ринок

У п’ятницю, 31 березня, в Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Одна з номінацій конкурсу — «Найкраща рекламна кампанія» серед банків. У ній беруть участь банки, які запустили у 2022-2023 роках творчу рекламу, що запам’ятовується, і як результат вона дозволила досягти хороших показників у підвищенні впізнаваності бренду, виведенні нового продукту та/або призвела до істотного зростання відвідуваності сайту, збільшення продажів.

Усього за першість боролися 7 банків. Трійка лідерів така:

третє місце — Банк Львів з комунікаційною кампанією «Герої економічного фронту»;

друге місце — monobank з рекламою сервісу «Благодійна Банка»

перше місце — ПриватБанк з рекламною кампанією «ПриватБанк працює далі (Стабільність)».

Директорка з маркетингу ПриватБанку Вікторія Губіна (ліворуч) з нагородою і керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка

«З першого дня війни всі ми, банки, весь фінансовий сектор став на захист фінансового фронту. Були періоди, коли неможливо було передбачити, що буде в країні через тиждень. Проте завжди тримали курс на те, що ми відповідальні перед своїми клієнтами та співробітниками. І, як найбільший банк, розуміли цю найбільшу відповідальність», — кажуть у ПриватБанку

Про премію FinAwards

Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

FinAwards для учасників конкурсу — це варіант громадського визнання, чудова можливість отримати експертну незалежну оцінку своєї роботи, зарядитися енергією для нових досягнень і привернути увагу потенційних клієнтів до своїх послуг та сервісів.

Уже другий рік поспіль організатори проводять церемонію нагородження у воєнних умовах. Саме тому й були введені позаконкурсні категорії, щоб відзначити роботу тих, хто зробив усе для втримання та стабілізації вітчизняної економіки.

Також організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, який символізує нашу стійкість і незламність.

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