Поповнення картки через термінал з 26 червня: за що можна буде платити без пароля

З 26 червня поточного року після внесення готівки в термінал перед завершенням операції необхідно буде ввести пароль, який буде приходити у SMS-повідомленні.
Без введення відповідного коду транзакція не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка.
На квитанції обов’язково буде зазначатися повний номер телефону платника.
Як поповнити картку з 26 червня
Під час внесення готівки користувач повинен виконати кілька послідовних дій:
указати повний номер мобільного телефону;
отримати одноразовий пароль через SMS або автоматичний дзвінок;
ввести пароль на екрані термінала;
дочекатися підтвердження та отримати квитанцію.
Для чого це
Нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій через термінали. Раніше через такі пристрої можна було вносити готівку без будь-якої ідентифікації, що створювало ризики для фінансового моніторингу.
Що можна сплатити без пароля
Як і раніше, без пароля можна буде сплачувати податки та комунальні послуги, купувати транспортні квитки, поповнювати проїзні картки, поповнювати мобільний.