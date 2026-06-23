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Поповнення картки через термінал з 26 червня: за що можна буде платити без пароля

Фінтех і Картки
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Поповнення картки через термінал з 26 червня: за що можна буде платити без пароля
Поповнення картки через термінал з 26 червня: за що можна буде платити без пароля
З 26 червня поповнення карток через термінали буде можливим після підтвердження номера мобільного.
Такі зміни зазначені в постанові НБУ.

Як діятиме

З 26 червня поточного року після внесення готівки в термінал перед завершенням операції необхідно буде ввести пароль, який буде приходити у SMS-повідомленні.
Без введення відповідного коду транзакція не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка.
На квитанції обов’язково буде зазначатися повний номер телефону платника.

Як поповнити картку з 26 червня

Під час внесення готівки користувач повинен виконати кілька послідовних дій:
  • указати повний номер мобільного телефону;
  • отримати одноразовий пароль через SMS або автоматичний дзвінок;
  • ввести пароль на екрані термінала;
  • дочекатися підтвердження та отримати квитанцію.

Для чого це

Нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій через термінали. Раніше через такі пристрої можна було вносити готівку без будь-якої ідентифікації, що створювало ризики для фінансового моніторингу.

Що можна сплатити без пароля

Як і раніше, без пароля можна буде сплачувати податки та комунальні послуги, купувати транспортні квитки, поповнювати проїзні картки, поповнювати мобільний.
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Нагадаємо, з 1 червня 2025 року в Україні набули чинності нові обмеження на карткові грошові перекази.
Про це свідчить Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.
Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тис. гривень на місяць, ліміт не змінюється. Обмеження також стосуються переказів IBAN.
Особи, які отримують офіційні доходи понад вказані суми, зможуть переказувати суми, які відповідають їх доходам.
За матеріалами:
Finance.ua
Дебетові карткиКредитні карткиНБУ
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