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НБУ может продолжить постепенное ослабление гривны

Валюта
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НБУ сохраняет интервенции на высоком уровне
НБУ сохраняет интервенции на высоком уровне
На прошлой неделе Национальный банк Украины увеличил объем валютных интервенций до более чем 1 млрд долларов США, чтобы сдержать колебания курса и не допустить роста стоимости доллара выше 45 грн.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Интервенции НБУ

За прошлую неделю объем валютных интервенций НБУ составлял почти 1,1 млрд долларов США, что почти на четверть больше, чем неделей ранее. Рост интервенций был обусловлен увеличением дефицита валюты на межбанковском рынке.
За прошедшую неделю объем валютных интервенций НБУ составил почти 1,1 млр. долларов США.
За прошедшую неделю объем валютных интервенций НБУ составил почти 1,1 млр. долларов США., icu.ua
Чистая покупка валюты клиентами банков (юрлицами) за четыре рабочих дня на прошлой неделе составила $674 млн (+62% к аналогичному периоду предыдущей недели), что не смогло компенсироваться уменьшением чистой покупки валюты в розничном сегменте на 66% до $47 млн.
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Как изменился курс гривны

На межбанковском валютном рынке курс доллара колебался в пределах 44,5−44,9 грн/долл.
Официальный курс гривны к доллару США по итогам недели ослаб на 0,4% до 44,67 грн/долл.
Официальный курс гривны по отношению к доллару США по итогам недели ослаб на 0,4%.
Официальный курс гривны по отношению к доллару США по итогам недели ослаб на 0,4%., icu.ua

Взгляд ICU

Аналитики отмечают, что НБУ сохраняет интервенции на высоком уровне, чтобы оставлять курс гривны к доллару США в пределах относительно комфортного для себя диапазона 44.5−45 грн/$ и снижать девальвационные ожидания.
«Однако нынешние объемы интервенций вряд ли комфортны для НБУ, так что в случае сохранения высокого дефицита валюты в ближайшие недели Нацбанк может продолжить постепенное ослабление гривны», — прогнозируют в ICU.
Напомним, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии Finance.ua рассказала, что в течение 13−17 июля официальный курс гривны к доллару демонстрировал умеренную волатильность с краткосрочным ослаблением гривны в середине недели и последующим частичным восстановлением в конце периода. После уровня 44,4950 грн/$13 июля курс вырос до 44,8833 грн/$15 июля, что стало самым высоким значением за неделю, однако уже 16−17 июля доллар стал дешеветь в официальном курсе — до 44,6173 грн/$.
По ее прогнозу, в течение 20−24 июля валютный рынок Украины скорее всего сохранит относительную стабильность, хотя отдельные дни могут сопровождаться умеренными колебаниями курса в пределах привычных для последних недель значений. Нынешняя динамика межбанковского рынка свидетельствует, что после роста курса в начале июля сформировался новый баланс между спросом и предложением валюты, а Национальный банк продолжает эффективно сглаживать временные дисбалансы благодаря валютным интервенциям.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаНБУВалютный рынокВалютные операции
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