Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:05 — Валюта

Межбанковский валютный рынок стабилизировался после прошлых колебаний.

В течение 13−17 июля официальный курс гривны к доллару демонстрировал умеренную волатильность с краткосрочным ослаблением гривны в середине недели и последующим частичным восстановлением в конце периода. После уровня 44,4950 грн/$13 июля курс вырос до 44,8833 грн/$15 июля, что стало самым высоким значением за неделю, однако уже 16−17 июля доллар стал дешеветь в официальном курсе — до 44,6173 грн/$.

Об этом сообщила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Доллар не закрепил рост», — отметила Золотько.

В целом, динамика свидетельствует, что Национальный банк сохранял контроль над ситуацией на валютном рынке, не допуская резких курсовых колебаний. Несмотря на локальное ослабление гривны в первой половине недели, дальнейшее ее укрепление подтверждает, что рынок оставался сбалансированным, а колебания происходили в пределах привычного для режима управляемой гибкости диапазона.

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Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

13 июля — 44,4950 грн/$;

14 июля — 44,6746 грн/$;

15 июля — 44,8833 грн/$;

16 июля — 44,7480 грн/$;

17 июля — 44,6173 грн/$.

Наличный валютный рынок в течение прошедшей недели демонстрировал умеренное колебание без изменения общего тренда. Стартовав в понедельник в диапазоне 44,37−44,91 грн/$, уже во вторник котировки сместились до 44,51−45,03 грн/$. В среду курс опустился до 44,46−44,97 грн/$, а в четверг и пятницу — до 44,36−44,89 грн/$, достигнув минимальных значений за неделю. Всплеск спроса на валюту в середине недели носил ситуативный характер и был полностью компенсирован увеличением предложения и поведение наличного сегмента подтверждает сохранение высокой курсовой стабильности.

Курс на межбанке

В течение 13−17 июля межбанковский валютный рынок стабилизировался после предыдущих колебаний. Несмотря на заметные изменения котировок внутри отдельных торговых сессий, рынок оставался сбалансированным. Спрос и предложение валюты в целом находились в равновесии, а дневная амплитуда движения курса в большинстве своем не превышала 10−20 копеек:

В начале недели торги проходили с более широкими колебаниями: в понедельник курс двигался в диапазоне 44,55−44,85 грн/долл. и завершил день на уровне 44,81 грн/долл.;

во вторник внутридневной диапазон составил 44,75−44,96 грн/долл., хотя закрытие произошло уже на уровне 44,77 грн/долл. В дальнейшем рынок перешел к постепенному укреплению гривны;

в среду доллар начал торги на максимальной за день отметке 44,80 грн/долл., после чего последовательно дешевел и завершил сессию на уровне 44,63 грн/долл.;

в четверг и пятницу котировки консолидировались возле 44,65−44,68 грн/долл., что свидетельствует о формировании нового краткосрочного уровня равновесия.

В общем, поведение межбанковского рынка в течение недели указывало на снижение волатильности и отсутствие существенных дисбалансов.

На прошлой неделе регулятор вынужден был значительно активнее компенсировать дефицит иностранной валюты на межбанковском рынке. По итогам 13−17 июля объем чистых интервенций Национального банка составил увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19% и составил $1074,31 млн против $871,22 млн 06−10 июля. Это говорит о готовности Национального банка поддерживать курсовую стабильность и не допускать резких девальвационных движений гривны.

Прогноз на неделю

В течение 20−24 июля валютный рынок Украины скорее всего сохранит относительную стабильность, хотя отдельные дни могут сопровождаться умеренными колебаниями курса в пределах привычных для последних недель значений. Нынешняя динамика межбанковского рынка свидетельствует, что после роста курса в начале июля сформировался новый баланс между спросом и предложением валюты, а Национальный банк продолжает эффективно сглаживать временные дисбалансы благодаря валютным интервенциям.

Ключевым фактором поддержки гривны и далее будет оставаться политика НБУ. Регулятор имеет достаточный объем международных резервов и продолжает соблюдать режим управляемой гибкости курса, что позволяет избегать резких скачков даже в периоды повышенного спроса на валюту. Если спрос со стороны импортеров или населения будет временно расти, Национальный банк, вероятно, будет компенсировать дефицит предложения продажей валюты на межбанковском рынке.

В то же время, определенное давление на гривну могут создавать сезонные факторы. Вторая половина июля традиционно характеризуется активными расчетами импортеров за энергоносители, топливо и потребительские товары. Кроме того, на рынок будут влиять бюджетные платежи бизнеса, состояние валютной выручки экспортеров и объемы международной финансовой помощи, остающейся одним из ключевых источников валютной ликвидности для страны.

Не менее важны будут и внешние факторы. В первую очередь, это ситуация на мировых финансовых рынках, динамика курса доллара США, цены на энергоносители и развитие геополитической ситуации. В случае отсутствия новых внешних новостей, украинский валютный рынок, вероятно, продолжит работать в привычном режиме с невысокой волатильностью.

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