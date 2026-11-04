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Миллиардер из США планирует приобрести международные активы «Лукойла» — Reuters

Фондовый рынок
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Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по приобретению международных активов находящейся под санкциями российской нефтяной компании «Лукойл».
Об этом Reuters сообщили четыре источника, приближенные к процессу продаж.

Как консорциум планирует приобрести активы «Лукойла»

По словам собеседников, действующий от имени консорциума банк уже выкупил замороженные ценные бумаги «Лукойла» на миллиарды долларов примерно у десяти американских и британских инвестиционных фондов, а также у депозитарных банков США, которые хранили их от имени частных инвесторов.
Бумаги приобрели по 30 центов за каждый доллар их номинальной стоимости. Такая внушительная скидка обусловлена ​​санкционным статусом активов.
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В консорциум входят Боэли — бизнесмен из Майами, владеющий долями в бейсбольном клубе Los Angeles Dodgers и баскетбольном клубе Los Angeles Lakers, — а также инвесторы из ОАЭ International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding. Предложение также поддерживают сирийско-катарские братья Аль-Хаят и Корпорация по финансированию международного развития США (DFC).
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Сделка предусматривает безналичный расчет: замороженные ценные бумаги «Лукойла», находящиеся в собственности западных инвесторов, в частности Capital Group, обменяют на международные активы российской компании.

Почему продажа зарубежных активов «Лукойла» затянулась

Сделка может поставить точку в процессе продажи зарубежных активов «Лукойла», который длится больше года. Он был начат после введения США санкций против компании в октябре 2025 года. В феврале стало известно, что Вашингтон замедлил продажу, в частности, чтобы усилить давление на россию во время переговоров о прекращении войны против Украины.
Сначала стоимость портфеля оценивалась в 22 млрд долларов, однако впоследствии она снизилась, поскольку часть активов прекратила работу. В него входят нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе, Ближнем Востоке и Африке.
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В декабре прошлого года Министерство финансов США отклонило предложение группы, в которую входил американский банк Xtellus Partners. Тогда в ведомстве заявили, что «Лукойл» не должен получить от продажи сверхприбыль в виде акций или денежных средств.
Консорциум Боэли смог продвинуться в переговорах, пообещав разместить ценные бумаги на специальном эскроу-счете, а не передавать их непосредственно «Лукойлу», сообщили два источника.
По данным Reuters, в ноябре прошлого года на активы российской компании претендовали более десяти покупателей.
По материалам:
Укрінформ
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