Британия смягчила санкционные условия для австрийской структуры Лукойла Сегодня 07:25 — Фондовый рынок

Теперь британские компании могут производить платежи на незамороженные счета предприятия.

Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) внесло изменения во временную лицензию, позволяющую компаниям продолжать сотрудничество с австрийской дочерней структурой российской нефтяной компании «Лукойл».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу OFSI.

Лицензия касается Lukoil International GmbH и ее дочерних структур. Ранее она потребовала, чтобы все платежи от британских компаний поступали исключительно на замороженные счета.

Теперь британские компании могут производить платежи на незамороженные счета предприятия.

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В то же время OFSI уточнил, что изменение не позволяет возвращать деньги материнской компании — российскому «Лукойлу». Лицензия вступила в силу в ноябре прошлого года, действует до 25 августа и остается в рамках более широких санкционных правил в отношении россии.

Причину перемен офис не объяснил и не ответил на запрос Reuters.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Великобритания наложила штраф в размере более 1 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млн долларов) на дочернюю компанию Sabre Corp. за нарушение санкционного режима, введенного после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Это самый большой штраф, примененный британскими властями за нарушение санкций против рф с начала действия соответствующих ограничений.

Также мы писали , что лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против россии за войну против Украины сразу на 12 месяцев. Решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления таких санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Раньше их продлевали каждые шесть месяцев.

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