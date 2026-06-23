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Британия смягчила санкционные условия для австрийской структуры Лукойла

Фондовый рынок
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Теперь британские компании могут производить платежи на незамороженные счета предприятия.
Теперь британские компании могут производить платежи на незамороженные счета предприятия.
Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) внесло изменения во временную лицензию, позволяющую компаниям продолжать сотрудничество с австрийской дочерней структурой российской нефтяной компании «Лукойл».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу OFSI.
Лицензия касается Lukoil International GmbH и ее дочерних структур. Ранее она потребовала, чтобы все платежи от британских компаний поступали исключительно на замороженные счета.
Теперь британские компании могут производить платежи на незамороженные счета предприятия.
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В то же время OFSI уточнил, что изменение не позволяет возвращать деньги материнской компании — российскому «Лукойлу». Лицензия вступила в силу в ноябре прошлого года, действует до 25 августа и остается в рамках более широких санкционных правил в отношении россии.
Причину перемен офис не объяснил и не ответил на запрос Reuters.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Великобритания наложила штраф в размере более 1 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млн долларов) на дочернюю компанию Sabre Corp. за нарушение санкционного режима, введенного после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Это самый большой штраф, примененный британскими властями за нарушение санкций против рф с начала действия соответствующих ограничений.
Также мы писали, что лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против россии за войну против Украины сразу на 12 месяцев. Решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления таких санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Раньше их продлевали каждые шесть месяцев.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
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