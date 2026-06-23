Британия смягчила санкционные условия для австрийской структуры Лукойла

Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) внесло изменения во временную лицензию, позволяющую компаниям продолжать сотрудничество с австрийской дочерней структурой российской нефтяной компании «Лукойл».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу OFSI.
Лицензия касается Lukoil International GmbH и ее дочерних структур. Ранее она потребовала, чтобы все платежи от британских компаний поступали исключительно на замороженные счета.
Теперь британские компании могут производить платежи на незамороженные счета предприятия.
В то же время OFSI уточнил, что изменение не позволяет возвращать деньги материнской компании — российскому «Лукойлу». Лицензия вступила в силу в ноябре прошлого года, действует до 25 августа и остается в рамках более широких санкционных правил в отношении россии.
Причину перемен офис не объяснил и не ответил на запрос Reuters.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Великобритания наложила штраф в размере более 1 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млн долларов) на дочернюю компанию Sabre Corp. за нарушение санкционного режима, введенного после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Это самый большой штраф, примененный британскими властями за нарушение санкций против рф с начала действия соответствующих ограничений.
Также мы писали, что лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против россии за войну против Украины сразу на 12 месяцев. Решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления таких санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Раньше их продлевали каждые шесть месяцев.