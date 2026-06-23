Аналитики предупреждают о возможном падении акций SpaceX после открытия рынка Сегодня 05:13 — Фондовый рынок

Первая неделя торгов акциями SpaceX сопровождалась значительной волатильностью

В понедельник, 22 июня, во время предбиржевых торгов акции SpaceX упали на 4,6%, что может привести к третьему подряд снижению их стоимости после возобновления торгов на фоне окончания государственного праздника.

Об этом сообщает Bloomberg.

Падение на предрыночных торгах произошло после того, как акции SpaceX потеряли более 8% по итогам торговых сессий в среду и четверг. В пятницу американские биржи не работали из-за федерального праздника Джунтинта.

Высокая волатильность после выхода на биржу

Первая неделя торгов акциями SpaceX сопровождалась значительной волатильностью, что является типичным явлением для крупных IPO с ограниченным количеством акций в свободном обращении. На старте торгов инвесторам было доступно лишь 4,2% от общего количества акций компании, в то время как высокий интерес со стороны розничных инвесторов дополнительно усугубил колебания котировок.

Несмотря на недавнюю коррекцию, на момент закрытия торгов в четверг акции компании все еще стоили на 37% дороже цены размещения в пределах IPO, которая составляла $135. Рыночная капитализация SpaceX оценивалась примерно в $2,4 трлн.

Инвесторы следят за развитием направления ИИ

Дополнительное внимание инвесторов привлекло решение компании интегрировать искусственный интеллект через приобретение в феврале стартапа xAI, также принадлежащего Илону Маску. По мнению аналитиков, успех или неудача биржевого дебюта SpaceX может стать важным сигналом для будущих IPO других ведущих ИИ-компаний, в частности, Anthropic и OpenAI, которые могут выйти на фондовый рынок уже в этом году.

Компания, полное название которой Space Exploration Technologies Corp., в начале торгов временно опередила по рыночной стоимости Amazon и Microsoft. Однако к завершению четверговой сессии ее капитализация вновь оказалась ниже показателей обоих технологических гигантов.

В то же время, аналитики KeyBanc Capital Markets включили акции SpaceX в свое покрытие с нейтральной рекомендацией «секторный вес» (Sector Weight). Они отметили, что у компании есть ряд перспективных направлений развития в долгосрочной перспективе, однако в краткосрочном горизонте соотношение потенциальной прибыли и рисков выглядит сбалансированным.

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