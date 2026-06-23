В Нацбанке прокомментировали заявления Смелянского о «сведении счетов» Сегодня 21:05 — Фондовый рынок

Вопрос создания банка не имеет отношения к принятому решению

Национальный банк Украины заявил, что решение Комитета по вопросам надзора о признании генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского таким, который не отвечает требованиям профессиональной пригодности, не связано с намерениями компании создать «Укрпочта Банк».

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в комментарии ZN.UA.

Производство начали еще в 2025 году

В Нацбанке отметили, что административное производство по несоответствию Игоря Смелянского профессиональным требованиям к руководителю платежного учреждения было начато еще в ноябре 2025 года.

В то же время регулятор подчеркнул, что вопрос создания банка не имеет отношения к принятому решению.

Что говорят о создании банка

В Национальном банке заявили, что АО «Укрпочта» ни разу не подавало полный пакет документов, необходимый для рассмотрения вопроса о создании банка и получении банковской лицензии.

В этой связи НБУ не принимал и не мог принимать решений о выдаче или отказу в выдаче такой лицензии.

В регуляторе также отметили, что в настоящее время отсутствуют объективные предпосылки для реализации проекта в ближайшее время. Среди причин называют недостаточный уровень капитала для ведения банковской деятельности, отсутствие утвержденной стратегии развития компании и несоответствие системы корпоративного управления необходимым стандартам, в частности, формирование полноценного независимого наблюдательного совета.

Решение в отношении Смелянского

23 июня Комитет по надзору и регулированию деятельности банков принял решение о несоответствии Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Согласно решению, АО «Укрпочта» должно в течение пяти рабочих дней отстранить Смелянского от исполнения обязанностей генерального директора, а в течение двух месяцев назначить нового руководителя.

В ответ Игорь Смелянский заявил , что считает решение НБУ необоснованным и связывает его с личным конфликтом. Также он сообщил о намерении обжаловать действия регулятора в украинских и международных судах из-за, по его словам, причинения вреда репутации.

В то же время, конфликт между учреждениями продолжается еще с марта. Тогда регулятор наложил на компанию штраф за непредоставление информации о заседании наблюдательного совета, мол, с его работой у «Укрпочты» есть проблемы, а у Смелянского вообще слишком много полномочий.

Компания после этого штраф погасила, но ее руководитель назвал взыскание несправедливым и заявил о давлении. Со своей стороны Нацбанк обвинил почту в отсутствии надлежащих систем корпоративного управления и контроля, а Смелянского — в попытке дискредитировать регулятора.

Дзеркало Тижня По материалам:

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