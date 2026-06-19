Вперше Євросоюз продовжив санкції проти росії на понад 6 місяців
Вперше лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти росії за війну проти України відразу на 12 місяців.
Про це пише Reuters.
Рішення, ухвалене на саміті в Брюсселі, стало першим випадком продовження таких санкцій, спрямованих проти певних секторів російської економіки, на рік. Раніше їх продовжували кожні шість місяців.
Як додало видання «Українська правда», рішення було ухвалено за підсумками засідання Європейської ради, яке розпочалося за участю президента Володимира Зеленського і продовжилося після його від’їзду.
Переговори європейських лідерів тривали близько трьох з половиною годин і завершилися незадовго до півночі за київським часом.
«Обговорення щодо України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти РФ на 12 місяців», — прокоментувала журналістам речниця президента Європейської ради Марія Томасік.
Видання наголосило, що рішення про продовження санкцій на цілий рік стало безпрецедентним для Євросоюзу, оскільки останні 10 років, у тому числі з початку повномасштабного вторгнення, країни ЄС мали продовжувати санкції раз на півроку, що давало таким членам, як Угорщина, можливість на цьому торгуватися.
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