Вперше Євросоюз продовжив санкції проти росії на понад 6 місяців Сьогодні 10:20 — Світ

Вперше Євросоюз продовжив санкції проти росії на понад 6 місяців

Вперше лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти росії за війну проти України відразу на 12 місяців.

Про це пише Reuters

Рішення, ухвалене на саміті в Брюсселі, стало першим випадком продовження таких санкцій, спрямованих проти певних секторів російської економіки, на рік. Раніше їх продовжували кожні шість місяців.

Як додало видання « Українська правда », рішення було ухвалено за підсумками засідання Європейської ради, яке розпочалося за участю президента Володимира Зеленського і продовжилося після його від’їзду.

Переговори європейських лідерів тривали близько трьох з половиною годин і завершилися незадовго до півночі за київським часом.

«Обговорення щодо України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти РФ на 12 місяців», — прокоментувала журналістам речниця президента Європейської ради Марія Томасік.

Видання наголосило, що рішення про продовження санкцій на цілий рік стало безпрецедентним для Євросоюзу, оскільки останні 10 років, у тому числі з початку повномасштабного вторгнення, країни ЄС мали продовжувати санкції раз на півроку, що давало таким членам, як Угорщина, можливість на цьому торгуватися.

УНІАН За матеріалами:

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