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Британія виписала рекордний штраф за порушення санкцій проти росії

Світ
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Велика Британія вже запровадила обмеження щодо понад 3 тисяч фізичних осіб, компаній і суден
Велика Британія вже запровадила обмеження щодо понад 3 тисяч фізичних осіб, компаній і суден
Велика Британія наклала штраф у розмірі понад 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн доларів) на дочірню компанію Sabre Corp. за порушення санкційного режиму, запровадженого після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
Це найбільший штраф, застосований британською владою за порушення санкцій проти рф від початку дії відповідних обмежень.

Компанія продовжувала обслуговувати російську авіакомпанію

Як повідомило Управління з контролю за дотриманням фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), британська дочірня структура Sabre протягом семи місяців після запровадження санкцій надавала російській авіакомпанії Ural Airlines доступ до своєї глобальної системи бронювання та продажу авіаквитків.
У OFSI зазначили, що після блокування платежів через британський банк через санкційні ризики компанія почала шукати альтернативні способи отримання коштів від російського перевізника.
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За даними британського регулятора, Sabre запропонувала Ural Airlines здійснити тестовий платіж на рахунок у банку за межами Великої Британії з метою подальшого використання такого механізму для розрахунків.
В OFSI вважають, що такі дії можна розцінювати як спробу обходу санкційних обмежень.

У Sabre заявили про співпрацю зі слідством

У компанії наголосили, що самостійно повідомили регулятора про інцидент та повністю співпрацювали під час розслідування.
«Ми серйозно ставимося до своїх юридичних та етичних зобов’язань», — заявили в Sabre.

Британія посилює контроль за дотриманням санкцій

В OFSI зазначили, що це рішення демонструє дедалі жорсткіший підхід Великої Британії до контролю за виконанням санкцій проти росії та містить важливі сигнали для бізнесу щодо необхідності дотримання санкційного законодавства.
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Минулого місяця британський уряд також запровадив санкції проти криптовалютної компанії HTX. У Лондоні заявили, що компанія була частиною інфраструктури, яку росія використовувала для обходу санкцій, та сприяла переміщенню близько 1,5 млрд доларів до рф.
У межах санкційного режиму проти росії Велика Британія запровадила обмеження щодо понад 3 тисяч фізичних осіб, компаній і суден.
За матеріалами:
Finance.ua
СанкціїШтраф
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