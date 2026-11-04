Canva объявила о сокращении 22% штата

Австралийская технологическая компания Canva, известная одноименной платформой для графического дизайна, объявила о масштабной реорганизации. Предусматривается сокращение 1271 работника, или 22% персонала.

Об изменениях сообщила соучредительница и генеральный директор Canva Мелани Перкинс. Части сотрудников сменят должности или предложат переехать в другие офисы, остальных — уволят.

«Для некоторых это будет означать смену должностных обязанностей или предложение переехать в центральные офисы, — отметила Перкинс в письме. — К сожалению, это также означает, что нам придется попрощаться с коллегами и друзьями, которые помогли превратить Canva в то, чем она является сегодня».

Почему Canva сокращает работников

Перкинс объяснила решение тем, что компания впервые за десятилетие столкнулась с понижением темпов роста, а текущий год стал для нее самым сложным за всю 13-летнюю историю.

Изменения в Canva предусматривают объединение команд Product, Growth и Platform в единую структуру, что позволит устранить лишние уровни управления и дублирующие функции.

В дальнейшем Сидней станет главным центром работы для большинства продуктовых команд и специалистов, которым важно тесное сотрудничество, а с января 2027 большинство работников с гибридным графиком должны будут работать в офисе два-три дня в неделю.

Какие выплаты получат уволенные работники Canva

Сокращенным сотрудникам предложат выходное пособие, которое будет включать по меньшей мере 6 месяцев оплаты, 12 месяцев страхования, а также поддержку в дальнейшем трудоустройстве.