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Canva объявила о сокращении 22% штата

Фондовый рынок
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Сокращенным сотрудникам предложат выходное пособие
Сокращенным сотрудникам предложат выходное пособие
Австралийская технологическая компания Canva, известная одноименной платформой для графического дизайна, объявила о масштабной реорганизации. Предусматривается сокращение 1271 работника, или 22% персонала.
Об изменениях сообщила соучредительница и генеральный директор Canva Мелани Перкинс. Части сотрудников сменят должности или предложат переехать в другие офисы, остальных — уволят.
«Для некоторых это будет означать смену должностных обязанностей или предложение переехать в центральные офисы, — отметила Перкинс в письме. — К сожалению, это также означает, что нам придется попрощаться с коллегами и друзьями, которые помогли превратить Canva в то, чем она является сегодня».

Почему Canva сокращает работников

Перкинс объяснила решение тем, что компания впервые за десятилетие столкнулась с понижением темпов роста, а текущий год стал для нее самым сложным за всю 13-летнюю историю.
Изменения в Canva предусматривают объединение команд Product, Growth и Platform в единую структуру, что позволит устранить лишние уровни управления и дублирующие функции.
В дальнейшем Сидней станет главным центром работы для большинства продуктовых команд и специалистов, которым важно тесное сотрудничество, а с января 2027 большинство работников с гибридным графиком должны будут работать в офисе два-три дня в неделю.

Какие выплаты получат уволенные работники Canva

Сокращенным сотрудникам предложат выходное пособие, которое будет включать по меньшей мере 6 месяцев оплаты, 12 месяцев страхования, а также поддержку в дальнейшем трудоустройстве.
Кроме того, они могут оставить рабочую технику, а также получить гранты в размере $10 000 на запуск собственного бизнеса в рамках нового фонда Canva.
По материалам:
Mind
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