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Почему один из крупнейших производителей аммиака и удобрений в ЕС останавливает заводы

Фондовый рынок
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Компания AGF Nitrogen, являющаяся вторым по величине производителем аммиака и азотных удобрений в Европе, начала останавливать свои производственные линии.
В течение нескольких недель предприятие может остановить и другие мощности.
Об этом сообщает Reuters.
Промышленный гигант вынужден идти на такие шаги из-за высоких цен на природный газ и резкого падения спроса, сообщил генеральный директор компании Петр Цингр.
Перебои со снабжением, вызванные геополитическими конфликтами, привели к скачку мировых цен на природный газ. Поскольку газ является основным сырьем для производства удобрений, издержки производителей стремительно возросли. Это сделало цены на готовую продукцию непосильными для многих аграриев.
Компания AGF Nitrogen, которая является частью чешского конгломерата Agrofert, уже снизила загруженность своих азотных установок до минимальных 80−85%.
Производитель закрыл прибрежные мощности и перешел на импорт аммиака. Сложная ситуация продолжается с сентября, когда голубое топливо начало быстро дорожать.

Фермеры существенно сократили закупки удобрений

Производство остается слишком высоким для нынешнего рынка. По словам руководителя компании, если покупатели не активизируются в ближайшее время, предприятие остановит дополнительные подразделения из-за нехватки места для хранения продукции. В последнее время европейские цены на газ достигали отметки более 100 евро за мегаватт-час, что примерно втрое превышает прежний уровень.
Фермеры существенно сократили закупки удобрений из-за высокой стоимости, а промышленный спрос на аммиак упал вдвое. Единственным стабильным сегментом остается производство добавки AdBlue для дизельных автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
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