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Магазины и заведения, что прекратили работу в сентябре-октябре 2026 года (причины)

Фондовый рынок
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Магазины и заведения, что прекратили работу в сентябре-октябре 2026 года (причины)
Магазины и заведения, что прекратили работу в сентябре-октябре 2026 года (причины)
За два месяца осени 2026 ряд украинских и международных ритейлеров и ресторанных сетей объявили о закрытии отдельных локаций или приостановлении деятельности.
Об этом пишет RAU, собравшая основные случаи закрытия и приостановки работы бизнесов в сентябре-октябре 2026 года, мы выбрали основное.

Sinsay

Польская сеть Sinsay в октябре временно приостановила работу магазинов в Запорожской области. Информацию RAU подтвердили в компании LPP, развивающей бренд в Украине. Также временно закрылся магазин Sinsay по сумскому ТРЦ Киев.
Решению предшествовало усиление русских атак на торговые объекты города. В частности, в ночь на 21 сентября российские войска уничтожили ТЦ Intrade в центре Запорожья.
Ранее, 17 сентября, в результате вражеской атаки был разрушен торговый центр «Амстор», а за неделю до этого поврежден другой ТЦ сети. В ночь на 7 сентября под ударом оказался также ТРК City Mall.

ТЦ METRO

В сентябре-октябре 2026 года в результате российских атак получили повреждения два торговых центра METRO — в Николаеве и Ровно. Оба объекта временно приостановили работу.
Вечером 8 сентября 2026 года в результате атаки ударными беспилотниками был поврежден торговый центр METRO по адресу: проспект Героев Украины, 9-Д, Николаев. Об этом сообщила пресс-служба METRO Украина. В компании отметили, что никто из сотрудников и клиентов не пострадал.

Сеть Сырное королевство

Украинская сеть специализированных магазинов Сырное королевство объявила о приостановлении деятельности из-за ухудшения ситуации безопасности. В то же время, часть франчайзинговых торговых точек продолжит работу. Об этом сообщается на сайте компании.
Как совладелица сети Любовь Николаева, решение связано с постоянными российскими атаками и невозможностью обеспечить безопасность работников и посетителей.

«Книгарня Є»

«Книгарня Є» закрывает два книжных магазина, расположенных на железнодорожных вокзалах в Киеве и Одессе. В сети сообщили, что ситуация и обстоятельства безопасности не позволяют полноценно работать и дальше развивать эти пространства.
«Для нас эти книжные магазины были не просто местами, где можно приобрести книгу. Они были частью чьих-либо маршрутов, началом новых историй и маленькой возможностью взять с собой что-то особенное», — говорится в сообщении в социальных сетях 20 октября.
Раньше мы писали, что будет с ценами в супермаркете и тарифами в 2027 году? Прогноз эксперта смотрите в нашем видео.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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