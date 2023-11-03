Как изменялся объем транзита российского газа через Украину — Finance.ua

Как изменялся объем транзита российского газа через Украину Сегодня 08:23 — Энергетика

Как изменялся объем транзита российского газа через Украину

Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа в Европу, срок действия которого истекает 30 декабря 2024-го. Как пояснил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев, «Газпром» не соблюдает условия контракта, и Украина выполняет его, чтобы оставаться надежным партнером для Евросоюза.

Об этом пишет «Слово и дело».

Сколько российского газа шло транзитом через Украину до 2019 года, а также после заключения нового контракта и начала полномасштабной войны

Самые большие объемы российского газа Украина передавала транзитом в Европу до 2008 года.

В 1992—1994 годах через Украину проходило от 122,9 млрд до 128,9 млрд кубометров российского газа. Далее объемы транзита выросли: 1995 год — 137,7 млрд кубометров, 1996-й — 139,9 млрд кубов, 1997-й — 133,2 млрд кубов, 1998-й — 141,1 млрд кубов, 1999-й — 133 млрд кубов.

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В 2000—2003 годах объемы транзита снизились до 120−129 млрд кубометров. В 2004 году через Украину в Европу поступило 137,1 млрд кубометров газа, в 2005-м — 136,4 млрд кубов, в 2006-м — 128,5 млрд кубов, в 2007-м — 115,2 млрд, в 2008-м — 119,6 млрд.

После подписания нового контракта в 2009 году Украина стала поставлять в Европу меньше российского газа: 2009-й — 95,8 млрд кубометров, 2010-й — 98,6 млрд кубов, 2011-й — 104,2 млрд кубов, 2012-й — 84,3 млрд кубов, 2013-й — 86,1 млрд кубов, 2014-й — 62,2 млрд кубов, 2015-й — 67,1 млрд кубов, 2016-й — 82,2 млрд кубов, 2017-й — 93,5 млрд кубов, 2018-й — 86,8 млрд кубов, 2019-й — 89,6 млрд. За это «Нафтогаз» получал от 1,5 млрд до 4 млрд долларов.

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Новый контракт на транзит газа в Европу был подписан с россией в конце 2019 года на пять лет (с возможностью продления еще на десять). По его условиям, в 2020 году минимальный объем прокачки газа должен составить 65 млрд кубометров, далее — 40 млрд кубометров. За это Украина должна получить минимум 7 млрд долларов. В контракте зафиксировано условие «качай или плати».

В 2020 году россия прокачала через Украину в Европу 55,8 млрд кубометров газа вместо 65 млрд по контракту. Но, как отчитались в «Нафтогазе», «Газпром» полностью оплатил годовые мощности украинской ГТС — 2,1 млрд долларов.

В 2021 году объем транзита составил 41,6 млрд кубометров.

После начала полномасштабной войны транзит российского газа через украинскую ГТС упал более чем вдвое — до 20,4 млрд кубометров в 2022 году.

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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