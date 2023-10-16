Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС — Finance.ua
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Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС

Энергетика
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Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС
Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС
Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в Евросоюз.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что это заставило трейдеров задуматься, не может ли этот шаг спровоцировать спор с рф и поставщиками топлива на фоне и без того нестабильного рынка.
Новый законопроект вводит плату в размере 20 болгарских левов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения.
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Это около 20% цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.
Болгария не импортирует газ из россии для своих собственных нужд, но это важный маршрут для трубопроводных потоков, которые россия отправляет в Европу после масштабных сокращений в 2022 году.
Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции по трубопроводу «Турецкий поток». Этот шаг добавляет новой неопределенности на и без того напряженный рынок.
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российское ОАО «Газпром» прекратило поставки на внутренний рынок Болгарии в прошлом году после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в частности Турцию.
В прошлом месяце болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти, что приведет страну в один ряд с другими членами Европейского союза.
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Законопроект призван реализовать санкции ЕС в отношении россии, введенные в ответ на ее вторжение в Украину.
По словам законодателей, разработавших эту меру, ее целью является «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение доходов бюджета».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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