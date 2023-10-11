Китай с начала года сэкономил 10 миллиардов долларов, покупая нефть в россии, Иране и Венесуэле — Reuters — Finance.ua
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Китай с начала года сэкономил 10 миллиардов долларов, покупая нефть в россии, Иране и Венесуэле — Reuters

Энергетика
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Китай с начала года сэкономил 10 миллиардов долларов, покупая нефть в россии, Иране и Венесуэле — Reuters
Китай с начала года сэкономил 10 миллиардов долларов, покупая нефть в россии, Иране и Венесуэле — Reuters
Китай с января по сентябрь сэкономил почти 10 миллиардов долларов благодаря рекордным закупкам нефти у находящихся под санкциями Запада стран.
Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters на основе данных трейдеров и судотрекеров.
Агентство отмечает, что непреднамеренным следствием санкций, введенных США и другими государствами против россии, Ирана и Венесуэлы, стало снижение стоимости импорта нефти для нефтепереработчиков в Китае, который часто критикует такие «односторонние» санкции.
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Импорт с более низкими ценами стал благом, поскольку увеличил пропускную способность и маржу для второго по величине потребителя нефти и нефтепереработчика в мире, особенно небольших независимых операторов, и способствовал прибыльному экспорту государственными нефтеперерабатывающими заводами дизельного топлива и бензина в страну, которая сталкивается с экономическими трудностями.
Покупки Китая также являются источником доходов для москвы, Тегерана и Каракаса, экономика которых ограничена санкциями Запада и падением инвестиций.
Согласно средним данным, предоставленным танкерными трекерами Vortexa и Kpler, Китай отгрузил по морю рекордные 2,765 миллиона баррелей в день сырой нефти из Ирана, россии и Венесуэлы за первые девять месяцев 2023 года.
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На эти три страны приходилась четверть импорта Китая в период с января по сентябрь по сравнению с примерно 21% в 2022 году и 12% в 2020 году, вытеснив альтернативы из Ближнего Востока, Западной Африки и Южной Америки.
Несмотря на то, что экономия составляет незначительную часть счетов за импорт нефти в Китай, она имеет значение для независимых нефтепереработчиков.
С января по сентябрь россия поставила 1,3 млн баррелей морской нефти в сутки, исходя из средних данных, предоставленных Vortexa и Kpler. По данным китайских торговых источников, Китай также импортировал около 800 тыс. баррелей нефти ESPO по трубопроводу.
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По данным Vortexa, с января по сентябрь общие российские поставки выросли более чем на 400 тыс. баррелей в сутки по сравнению с годом ранее, главным образом за счет Urals, поскольку санкции, вызванные вторжением москвы в Украину, спровоцировали массовое перенаправление нефтяных потоков из Европы в Индию и Китай.
Таким образом, Китай в этом году сэкономил 4,34 млрд долларов, импортируя российскую нефть, исходя из сравнения месячной разницы цен между ESPO и нефтью Tupi из Бразилии, а также Urals против Омана.
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Согласно среднему значению данных Vortexa и Kpler, импорт венесуэльской нефти в январе-сентябре составил около 430 тыс. баррелей в сутки. Экономия Китая от покупки венесуэльской нефти составила 1,17 миллиарда долларов.
Также Китай сэкономил примерно 4,2 млрд долларов, импортировав рекордные 1 млн баррелей в сутки из Ирана за тот же период, что на 60% превышает пиковые показатели, зафиксированные китайской таможней в 2017 году в 623 тыс. баррелей в сутки, поскольку Тегеран увеличил добычу почти до максимального уровня и предложил скидки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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