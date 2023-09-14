Нефтяные доходы россии максимальные за год — МЕА Сегодня 07:29 — Энергетика

Нефтяные доходы россии максимальные за год — МЕА

По итогам августа доходы россии от нефтяного экспорта увеличились еще на $1,8 млрд — до $17,1 млрд — и стали максимальными с осени 2022 года.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЕА), обнародованном в среду, 13 сентября.

Указано, что рост российских доходов произошел за счет роста цен на нефть, что компенсировало снижение объема поставок.

В августе поставки нефти и нефтепродуктов из россии сократились на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,2 млн б/с.

Поставки нефти россией в Индию и Китай снизились до 3,9 млн б/с в августе, но все еще превышают 50% от общего объема экспорта.

Также отмечено, что российская нефть марки Urals торговалась в августе в среднем около $70/баррель, что на $10 выше установленного странами G7 «ценового потолка».

По оценке аналитиков, на первой неделе в сентябре средняя стоимость Urals составляла $75/барр.

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Ранее Министерство финансов россии сообщило, что средняя цена на ведущий сорт Urals в августе поднялась до 74 долларов за баррель, что значительно превышает максимальный предел.

В свою очередь, СМИ сообщили, что страны G7 и их союзники отложили пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, несмотря на то, что российское сырье торгуется выше лимита.

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