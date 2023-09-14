Нефтяные доходы россии максимальные за год — МЕА — Finance.ua
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Нефтяные доходы россии максимальные за год — МЕА

Энергетика
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Нефтяные доходы россии максимальные за год — МЕА
Нефтяные доходы россии максимальные за год — МЕА
По итогам августа доходы россии от нефтяного экспорта увеличились еще на $1,8 млрд — до $17,1 млрд — и стали максимальными с осени 2022 года.
Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЕА), обнародованном в среду, 13 сентября.
Указано, что рост российских доходов произошел за счет роста цен на нефть, что компенсировало снижение объема поставок.
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В августе поставки нефти и нефтепродуктов из россии сократились на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,2 млн б/с.
Поставки нефти россией в Индию и Китай снизились до 3,9 млн б/с в августе, но все еще превышают 50% от общего объема экспорта.
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Также отмечено, что российская нефть марки Urals торговалась в августе в среднем около $70/баррель, что на $10 выше установленного странами G7 «ценового потолка».
По оценке аналитиков, на первой неделе в сентябре средняя стоимость Urals составляла $75/барр.
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Ранее Министерство финансов россии сообщило, что средняя цена на ведущий сорт Urals в августе поднялась до 74 долларов за баррель, что значительно превышает максимальный предел.
В свою очередь, СМИ сообщили, что страны G7 и их союзники отложили пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, несмотря на то, что российское сырье торгуется выше лимита.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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