Чехия существенно увеличила импорт российской нефти за 2023 год — Finance.ua
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Чехия существенно увеличила импорт российской нефти за 2023 год

Энергетика
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В Чехии заявили, что доля импорта российской нефти по нефтепроводу «Дружба» достигла пика с 2012 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь государственной компании Mero Барбора Пуцова в комментарии для ČTK. По ее словам, в первом полугодии 2023 года по упомянутому российскому нефтепроводу страна импортировала 65% нефти, тогда как аналогичный показатель в прошлом году составил 56%.
СМИ отмечают, что соответствующая тенденция также наблюдается среди других стран Европы: нефтеперерабатывающие заводы пытаются максимально обеспечить себя ресурсом на фоне опасений, что с наличием сырья возникнет дефицит из-за невозможности транзита нефти через Украину.
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Как известно, ЕС в рамках санкций против россии объявил запрет на импорт российской нефти еще в прошлом году. Однако тогда Чехия выиграла для себя особые уступки, договорившись о разрешении на продление импорта нефти из рф.
В настоящее время транзит нефти в страну идет двумя путями: по нефтепроводу «Дружба» (из россии через Украину и Словакию), а также по нефтепроводу IKL (Германия), сочлененному с нефтепроводом TAL (Италия).
СМИ отмечают, что по первоначальной договоренности разрешение на импорт нефти должно было действовать до конца 2024 года. Однако, по словам технического директора Mero Зденека Дундры, страна будет покупать нефть в россии, пока не найдет альтернативу. Для этого государственная компания намерена реализовать проект TAL-PLUS.
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В рамках него предполагается расширение пропускной способности трубопровода TAL на начало 2025 года.
По данным инициативы NO Russian oil, за 2023 год Чехия закупила нефти у рф на уровне 25 миллиардов крон. Из них 7 миллиардов крон были определены как лишние поступления в бюджет рф.
Также отмечается, что за 2022 год по ниткам «Дружбы» и TAL нефтеперерабатывающие заводы Чехии получили 7,4 миллиона тонн нефти. Это на 7% больше, чем было в 2021 году.
Компания Mero — главный перевозчик сырой нефти в Чешскую Республику. Она является оператором чешской части нефтепровода «Дружба» и нефтепровода IKL (остальное принадлежит Италии).
По материалам:
УНІАН
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