«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года — Finance.ua

«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года Сегодня 21:30 — Энергетика

«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года

Компания «Укрнафта» планирует приступить к строительству девяти новых скважин до конца года и еще тридцати — в 2024 году.

Об этом пишет директор компании Сергей Корецкий.

Четыре скважины «Укрнафта» построит сама, а к пяти привлечет другие буровые предприятия.

Также «Укрнафта» работает в сфере недропользования: возобновила действие одного спецразрешения, еще одно продлила, в четыре внесла изменения и для 12 готовит документы на расширение границ, работает над покупкой новых.

Вместе с государственным научно-производственным предприятием «Геоинформ Украины» компания провела работу по идентификации скважин и планирует постепенно ввести их в эксплуатацию.

Напомним, в июле «Укрнафта» начала бурение новой нефтяной скважины № 105 на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.

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theБабель По материалам:

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