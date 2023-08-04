«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года — Finance.ua

«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года
Компания «Укрнафта» планирует приступить к строительству девяти новых скважин до конца года и еще тридцати — в 2024 году.
Об этом пишет директор компании Сергей Корецкий.
Четыре скважины «Укрнафта» построит сама, а к пяти привлечет другие буровые предприятия.
Также «Укрнафта» работает в сфере недропользования: возобновила действие одного спецразрешения, еще одно продлила, в четыре внесла изменения и для 12 готовит документы на расширение границ, работает над покупкой новых.
Вместе с государственным научно-производственным предприятием «Геоинформ Украины» компания провела работу по идентификации скважин и планирует постепенно ввести их в эксплуатацию.
Напомним, в июле «Укрнафта» начала бурение новой нефтяной скважины № 105 на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.
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