«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года

Энергетика
21
«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года
«Укрнафта» начнет строительство девяти новых скважин до конца года
Компания «Укрнафта» планирует приступить к строительству девяти новых скважин до конца года и еще тридцати — в 2024 году.
Об этом пишет директор компании Сергей Корецкий.
Четыре скважины «Укрнафта» построит сама, а к пяти привлечет другие буровые предприятия.
Также «Укрнафта» работает в сфере недропользования: возобновила действие одного спецразрешения, еще одно продлила, в четыре внесла изменения и для 12 готовит документы на расширение границ, работает над покупкой новых.
Вместе с государственным научно-производственным предприятием «Геоинформ Украины» компания провела работу по идентификации скважин и планирует постепенно ввести их в эксплуатацию.
Напомним, в июле «Укрнафта» начала бурение новой нефтяной скважины № 105 на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.