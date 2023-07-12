«Укрнафта» бурить нову свердловину на Львівщині: скільки даватиме нафти та коли окупиться — Finance.ua
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«Укрнафта» бурить нову свердловину на Львівщині: скільки даватиме нафти та коли окупиться

Енергетика
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«Укрнафта» бурить нову свердловину на Львівщині: скільки даватиме нафти та коли окупиться
«Укрнафта» бурить нову свердловину на Львівщині: скільки даватиме нафти та коли окупиться
«Укрнафта» розпочала буріння нової нафтової свердловини № 105 на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що роботи розпочались із випередженням графіку і станом на 11 липня пройдено майже половину шляху — із запланованих 2213 метрів свердловина вже пробурена на 1084 метри.
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Введення її в експлуатацію планується у серпні 2023 року. Початковий дебіт нафти очікується на рівні 24,3 тонни на добу. Вартість будівництва складає 105 мільйонів гривень, термін окупності - від 2 до 2,6 року. Прогнозується, що свердловина працюватиме мінімум 15 років.
Загалом на Верхньомасловецькому родовищі планується збудувати чотири нові свердловини у поточному році і ще п’ять у 2024 році — як похилоскеровані, так і горизонтальні.
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«Мета „Укрнафти“ — досягти енергетичної незалежності України в вуглеводнях. Маємо видобувати власний ресурс, щоб забезпечити внутрішнє споживання критичних для економіки галузей», — підкреслюють в компанії.
Нагадаємо, що в рамках стратегії підвищення нафтовидобутку «Укрнафта» планує залучити інвесторів для розробки загалом більше 20 родовищ як на сході, так і на заході України. Крім того, компанія хоче відновлювати видобуток на вже ліквідованих свердловинах.
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Раніше «Укрнафта» вже повідомляла про активізацію буріння на Верхньомасловецькому родовищі, заявляючи, що там буде пʼять нових свердловин. У цілому ж в 2023 році компанія планує збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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