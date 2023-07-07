Саудівська Аравія злегка підвищує ціни на нафту для США і Європи — Finance.ua

Саудівська Аравія злегка підвищує ціни на нафту для США і Європи Сьогодні 19:15 — Енергетика

Саудівська Аравія злегка підвищує ціни на нафту для США і Європи

Саудівська Аравія в серпні підвищить ціни на всі сорти нафти для покупців зі США, Північно-Західної Європи та Середземномор’я, а також на деякі сорти для клієнтів в Азії.

Найсуттєвішим буде зростання цін для клієнтів із Середземномор’я (1−1,1%) і Північно-Західної Європи (0,8%). Для США саудівська нафта подорожчає на 0,1%.

Вартість основного сорту, що поставляється в Азію, — Arab Light — наступного місяця збільшиться на $0,2 за барель.

У результаті він буде на $3,2 за барель дорожчим, ніж кошик нафти Оману і Дубая.

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