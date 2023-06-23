Нефть дешевеет на фоне повышения ставок европейскими центробанками — Finance.ua

Нефть дешевеет на фоне повышения ставок европейскими центробанками Сегодня 20:41 — Энергетика

Цены на нефть снижаются в пятницу, 23 июня, и завершают неделю понижением на фоне продолжающейся жесткости денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Как передает Укринформ, об этом сообщает enkorr.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,42 за баррель, что на $0,72 (0,97%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $2,98 (3,9%) до $74,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,73 (1,05%), до $68,78 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $3,02 (4,2%), до $69,51 за баррель.

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк — на 25 б.п.

Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ может поднять ставку еще дважды в этом году.

«Мировые центробанки продолжают добиваться замедления инфляции, даже если принимаемые ими для этого меры толкают экономику к рецессии, и нефтяной рынок реагирует соответствующим образом», — отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Данные Министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей — до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали понижение на 450 тысяч.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 479 тыс. баррелей, дистиллятов — на 434 тыс. баррелей.

Укрінформ По материалам:

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