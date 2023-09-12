путин фактически потерял всю прибыль от продажи нефти в Индию, — Newsweek Сегодня 20:23

россия фактически потеряла около 40 миллиардов долларов, которые она заработала на продаже нефти в Индию за последние месяцы. Вывести эти деньги из индийской финансовой системы оказалось просто невозможно, пишет Newsweek

Издание отмечает, что катастрофа с «нефтерупиями» стала мощным ударом по попыткам президента рф владимира путина обойтись без доллара США во внешней торговле.

Такие товары, как нефть, золото и пшеница обычно продаются по всему миру в долларах США. Однако из-за санкций Запада финансовая система россии была фактически изолирована от остального мира запретом на использование доллара в официальных международных транзакциях.

Кремль пытался обойти это ограничение, продавая нефть в Китай и Индию за их местную валюту — юани и рупии соответственно. Побочной целью была попытка подорвать роль доллара США как основной мировой валюты.

Однако впоследствии выяснилось, что забрать заработанное с собой россиянам не удается. Особенно, что касается индийской рупии, обращение которой жестко контролируется правительством для поддержания внутренней финансовой стабильности в Индии. Вывести за границу миллиарды заработанных рупий россиянам просто не разрешают, а потратить их в Индии на нужные россии товары невозможно — их нет в таком количестве.

По данным Reuters, из-за этих ограничений на банковских счетах в Индии вероятно застряло «российских» рупий в эквиваленте около 39 миллиардов долларов. На днях министр иностранных дел рф Сергей Лавров признал, что Москва уже отчаялась вывести эти деньги и будет их инвестировать в самую Индию.

УНІАН По материалам:

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