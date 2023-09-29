Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти — Finance.ua
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Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти

Энергетика
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Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти
Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти
Депутаты экономического комитета парламента Болгарии решили, что закон об отказе от российской нефти будет введен в действие постепенно, начиная с 1 октября 2024 года, а не в 30-дневный срок.
Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Две недели назад экономический комитет парламента в первом чтении принял законопроект, предусматривавший отказ от российской нефти в 30-дневный срок.
Однако, выступая перед комиссией, министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на ввоз российской нефти на предусмотренный пока что 30-дневный срок приведет к скачку цен на топливо.
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«Реалистичный срок для отмены отхода — это 12 месяцев, или 1 октября 2024 года. При 30-дневном сроке риски высоки. Я не могу точно предсказать, какими будут цены, но они вырастут значительно, и появятся возможности для спекуляций и, возможно, даже дефицит топлива», — заявил министр.
Соответствующее решение является частью второго чтения законопроекта, предлагающего стране отменить отход, но окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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