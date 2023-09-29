Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти — Finance.ua

Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти Сегодня 07:40 — Энергетика

Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти

Депутаты экономического комитета парламента Болгарии решили, что закон об отказе от российской нефти будет введен в действие постепенно, начиная с 1 октября 2024 года, а не в 30-дневный срок.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Две недели назад экономический комитет парламента в первом чтении принял законопроект, предусматривавший отказ от российской нефти в 30-дневный срок.

Однако, выступая перед комиссией, министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на ввоз российской нефти на предусмотренный пока что 30-дневный срок приведет к скачку цен на топливо.

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«Реалистичный срок для отмены отхода — это 12 месяцев, или 1 октября 2024 года. При 30-дневном сроке риски высоки. Я не могу точно предсказать, какими будут цены, но они вырастут значительно, и появятся возможности для спекуляций и, возможно, даже дефицит топлива», — заявил министр.

Соответствующее решение является частью второго чтения законопроекта, предлагающего стране отменить отход, но окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

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Економічна Правда По материалам:

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