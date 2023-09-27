Австрия уменьшает зависимость от российского газа — Finance.ua

Австрия уменьшает зависимость от российского газа Сегодня 20:20 — Энергетика

Австрия уменьшает зависимость от российского газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV подписала пятилетнее соглашение о поставках газа с норвежской энергетической группой Equinor.

Об этом сообщает Reuters.

Начиная с 1 октября, с началом зимнего газового сезона в Европе, Equinor поставит 1,1 млрд кубометров, что увеличит объемы по существующим контрактам.

Газ будет поставляться в виртуальный торговый центр Германии THE (Trading Hub Europe) для европейского портфеля OMV и по цене «на рыночных условиях». Благодаря этим новым объемам Австрия продолжит свою стратегию диверсификации газа.

Австрийская компания уже закупает газ у Норвегии через долгосрочные поставки сжиженного природного газа через терминал Dutch Gate и Совместную платформу закупок газа ЕС. OMV также имеет долгосрочные контракты на поставку газа с российским Газпромом на срок до 2040 года.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав россию, чьи поставки в Европу сократились из-за войны против Украины и взрыва трубопровода Северный поток.

По данным правительства, Австрия, не имеющая выхода к морю, по-прежнему получает около 66% своего импорта природного газа из россии по трубопроводам в Восточную Европу, и страна стремится присоединиться к новым маршрутам поставок.

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