Австрия уменьшает зависимость от российского газа — Finance.ua

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Австрия уменьшает зависимость от российского газа

Энергетика
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Австрия уменьшает зависимость от российского газа
Австрия уменьшает зависимость от российского газа
Австрийская нефтегазовая компания OMV подписала пятилетнее соглашение о поставках газа с норвежской энергетической группой Equinor.
Об этом сообщает Reuters.
Начиная с 1 октября, с началом зимнего газового сезона в Европе, Equinor поставит 1,1 млрд кубометров, что увеличит объемы по существующим контрактам.
Газ будет поставляться в виртуальный торговый центр Германии THE (Trading Hub Europe) для европейского портфеля OMV и по цене «на рыночных условиях». Благодаря этим новым объемам Австрия продолжит свою стратегию диверсификации газа.
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Австрийская компания уже закупает газ у Норвегии через долгосрочные поставки сжиженного природного газа через терминал Dutch Gate и Совместную платформу закупок газа ЕС. OMV также имеет долгосрочные контракты на поставку газа с российским Газпромом на срок до 2040 года.
Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав россию, чьи поставки в Европу сократились из-за войны против Украины и взрыва трубопровода Северный поток.
По данным правительства, Австрия, не имеющая выхода к морю, по-прежнему получает около 66% своего импорта природного газа из россии по трубопроводам в Восточную Европу, и страна стремится присоединиться к новым маршрутам поставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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