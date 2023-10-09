Война в Израиле накрутила глобальные цены на нефть — Finance.ua
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Война в Израиле накрутила глобальные цены на нефть

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Мировые цены на нефть подскочили после заметного падения. Причиной подорожания сырья стала атака ХАМАСа на Израиль. С момента начала боевых действий цены на нефть повысились уже на 5%, и напряжение на рынке продолжает расти.
Как сообщает Bloomberg, 9 октября баррель марки WTI торговался по цене около $86, при том что ранее цены и на WTI, и на Brent упали на $10. «На рынки вернулась премия за военные риски», — отмечает агентство.
Сами по себе боевые действия в Израиле не представляют угрозы для поставок нефти. Однако игроки рынка черного золота опасаются, что конфликт разрастется и коснется США и Ирана. А это, в свою очередь, может поставить под угрозу прохождение судов с нефтью через Ормузский пролив. По этому пути ежедневно поставляется почти 17 млн баррелей сырья.
Кроме того, война в Израиле снижает возможность того, что Саудовская Аравия смягчит или отменит ограничения на добычу нефти. Такие лимиты устанавливаются, чтобы не допустить падения цен и удерживать предложение на уровне, выгодном для продавцов сырья.
Пока что изменения на рынке нефти носят исключительно эмоциональный характер, говорят аналитики. «Фундаментальные показатели спроса и предложения мало изменились. Но неопределенность относительно того, как будет развиваться ситуация, вероятно, поддержит цены (на высоком уровне. — Ред.)», — отметил глава отдела сырьевой стратегии в финансовой группе ING Groep Уоррен Паттерсон.
По материалам:
Обозреватель
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