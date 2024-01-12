США ввели новые санкции против рф — Finance.ua

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США ввели новые санкции против рф

Мир
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США ввели новые санкции против рф
США ввели новые санкции против рф
Соединенные Штаты Америки в четверг, 11 января, ввели новые санкции против российской федерации. Под ограничения, в частности, попали активы российского министерства обороны.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Отмечается, что санкции наложены на Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.
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Кроме того, США ввели ограничения против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания «224-й отдельный авиационный отряд» Владимира Михейчика.
Также Белый дом ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: двух Ил-76МД и одного АН-124.
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Напомним, в конце декабря США нанесли кремлю газовый удар, введя новые санкции против россии. Теперь у рф нет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта сжиженного природного газа.
Также Европейский Союз расширил антироссийские санкции. Ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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