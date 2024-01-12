США ввели новые санкции против рф — Finance.ua

США ввели новые санкции против рф Сегодня 11:16 — Мир

США ввели новые санкции против рф

Соединенные Штаты Америки в четверг, 11 января, ввели новые санкции против российской федерации. Под ограничения, в частности, попали активы российского министерства обороны.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что санкции наложены на Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.

Кроме того, США ввели ограничения против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания «224-й отдельный авиационный отряд» Владимира Михейчика.

Также Белый дом ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: двух Ил-76МД и одного АН-124.

Читайте также Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США

Напомним, в конце декабря США нанесли кремлю газовый удар, введя новые санкции против россии. Теперь у рф нет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта сжиженного природного газа.

Также Европейский Союз расширил антироссийские санкции. Ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.