Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях — Finance.ua

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях Сегодня 19:36

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

По словам собеседников газеты, речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.

Один из источников рассказал, что «есть исключения — например, в отношении дочерних иностранных банков в россии».

«Ситуация для российских банков начала усложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Байдена о вторичных санкциях — в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Участники рынка подтверждают, что аналогичные проблемы уже начали возникать с китайскими банками", — пишет газета со ссылкой на источники.

Среди крупных участников расчетов с рф источники издания называют Nurol Bank, с которым работали около 40 кредитных организаций рф, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах — отдельные банки принимали платежи в рублях.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — добавил один из собеседников.

Глава «Оптималог» Георгий Властопуло заявил, что «проблемы с Турцией начались с лета», а в отношениях с Китаем «это пока что точечные истории».

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, серьезные проблемы начали возникать в конце декабря. По ее словам, «банки в Турции взяли паузу и не совершают денежные переводы из россии и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из россии не будет принят: лиры, рубли — не важно».

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в россии Дмитрий Суховерш добавил, что турецкие банки, усилившие контроль после введения 12-го санкционного пакета ЕС, при проведении платежей в лирах потребовали больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки — импортируемые товары не должны быть в санкционных списках.

Економічна Правда По материалам:

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