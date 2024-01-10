Количество россиян и российских компаний в санкционных списках удвоилось за год — Finance.ua

Количество россиян и российских компаний в санкционных списках удвоилось за год Сегодня 05:43 — Мир

Количество россиян и российских компаний в санкционных списках удвоилось за год

В течение 2023 года количество российских фигурантов западных списков санкций увеличилось больше, чем вдвое.

Об этом свидетельствует статистика X-Compliance.

По состоянию на 31 декабря в списках санкций ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую названы 33 714 фигурантов, из них 18 483 иностранных лица и 15 231 россиянин. Год назад эти показатели равнялись соответственно 24 101, 16 297 и 7 804.

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россию в списках ограничений представляют 8 410 физических лиц и 6 821 компания (год назад — 4 тыс. 832 и 2 тыс. 972).

Среди российских компаний, включенных в списки санкций, 13,2% занимаются оптовой торговлей, 9,7% - научными исследованиями и разработками, 7,3% - производством компьютеров, электроники и оптики, 5,2% - предоставлением финансовых услуг, 5,1% - разработкой программного обеспечения.

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По «правилу 50%», применяемому в рамках санкций OFAC (США), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), ограничения распространяются и на компании, не указанные в упомянутых списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Под риском распространения действия этого правила на 31 декабря находились 4643 российские компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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