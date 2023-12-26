Зеленский одобрил новые санкции: в список попали более 50 человек и более 130 компаний — Finance.ua

Зеленский одобрил новые санкции: в список попали более 50 человек и более 130 компаний
Президент Владимир Зеленский по решению Совета национальной безопасности и обороны ввел санкции против 51 человека и 134 компаний.
Так, по первому указу под санкции попали 7 человек — граждане россии, Украины, Кипра — и 15 компаний — в россии, на временно оккупированной территории Украины, Кипре и Британских Виргинских островах.
Второй указ вводит санкции против 43 человек — граждан россии, Соединенного Королевства, Латвии, Украины — и 119 компаний в основном из россии и временно оккупированного Крыма.
Ограничения будут действовать от 5 до 10 лет и замораживают активы подсанкционных лиц и компаний в Украине. С ними также прекратят торговые операции, запретят транзит ресурсов и аннулируют лицензии.
Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций, чтобы те ввели аналогичные ограничения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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