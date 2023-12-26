Зеленский одобрил новые санкции: в список попали более 50 человек и более 130 компаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский одобрил новые санкции: в список попали более 50 человек и более 130 компаний

Казна и Политика
101
Зеленский одобрил новые санкции: в список попали более 50 человек и более 130 компаний
Зеленский одобрил новые санкции: в список попали более 50 человек и более 130 компаний
Президент Владимир Зеленский по решению Совета национальной безопасности и обороны ввел санкции против 51 человека и 134 компаний.
Об этом говорится в указах №850/2023 и №851/2023.
Так, по первому указу под санкции попали 7 человек — граждане россии, Украины, Кипра — и 15 компаний — в россии, на временно оккупированной территории Украины, Кипре и Британских Виргинских островах.
Читайте также
Второй указ вводит санкции против 43 человек — граждан россии, Соединенного Королевства, Латвии, Украины — и 119 компаний в основном из россии и временно оккупированного Крыма.
Ограничения будут действовать от 5 до 10 лет и замораживают активы подсанкционных лиц и компаний в Украине. С ними также прекратят торговые операции, запретят транзит ресурсов и аннулируют лицензии.
Читайте также
Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций, чтобы те ввели аналогичные ограничения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.